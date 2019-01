​Solari: "¿La Liga? Para el Real Madrid no hay nada imposible"

El entrenador blanco no da por perdida la competencia, pese a estar a siete puntos de un Barcelona que el domingo recibe al Leganés.

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, dijo en rueda de prensa que el equipo blanco todavía aspira a ganar LaLiga porque para ellos "no existen imposibles". Su equipo se encuentra a 7 puntos de un Barcelona que deberá jugar el domingo ante el Leganés en el Camp Nou. A continuación, las declaraciones que realizó el preparador del cuadro capitalino en su comparecencia:

¿Qué fue lo mejor del partido?

“Es difícil destacar a uno por encima de los demás. Todos hicieron un gran partido. Han luchado, se han esforzado, hay que felicitarlos a todos los jugadores”.



¿Eran más que tres puntos?

“Siempre son más que tres puntos ante rivales directos. La celebración fue por un gol muy bonito, con un tiro con suspense. No se veía si entraba bien. Fue precioso, y era merecido a esa altura del partido. Nunca cejamos en nuestro empeño”.



¿Qué le pareció el partido de Modric?

“Modric estuvo sobresaliente. Tenía una brecha muy grande. Es un luchador. Hizo una estupenda primera parte, estuvo quince minutos en camilla mientras le cosían y salió para hacer una gran segunda parte. Eso habla de su espíritu. Del suyo y del equipo. Lo dieron todo y fue un partido muy completo”.



¿Qué le pareció el partido de Isco?

“Estoy muy contento por Isco y por todos los jugadores. Hemos hecho un partido completísimo. Merecimos ganarlo. Para eso tienen que estar bien todos: los de inicio y los que entran”.



¿Este es el Real Madrid que le gustaría a Solari?

“El fútbol es siempre de los futbolistas, así como la semana pasada, es mérito suyo. Luego cada partido tiene sus circunstancias. Hay distintos campos y situaciones, e inconvenientes. Nosotros tenemos aún muchísimos jugadores fuera. Mientras tanto, hubo espacio para muchas cosas: demostrar sobreponerse a las adversidades, jugadores jóvenes, y para que los veteranos sigan mostrando su solvencia y consistencia y sustancia que le dan a este equipo”.



¿Es su mejor partido? ¿Cómo darle ahora continuidad?

“Uno siempre intenta darle continuidad a las cosas buenas. Intentaremos el próximo partido hacerlo tan completo. Pero el de la semana pasada también lo fue a su manera. Nos sobrepusimos a eso en un campo difícil. Agradecemos las palabras de Machín. Tienen más valor viniendo de un gran equipo en una gran campaña”.



¿El partido de hoy es el reflejo de que van a competir La Liga hasta el final?

“Vamos a competir las tres competiciones hasta el final sí o sí. Para el Real Madrid no hay nada imposible”.



¿Cómo ha vivido estos tres meses en el banquillo?

“Siempre disfruto del fútbol. Siempre lo hice y ahora también disfruto de la competición. Los que estamos aquí nos apasiona la competencia. Es más bonito ganar, eso no te lo niega nadie”.