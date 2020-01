Socios de Cerro Porteño insisten con anular la última asamblea

Siguen los cuestionamientos a la memoria y balance que presentó el actual presidente, Raúl Zapag.

Leticia Benítez, socia del club Cerro Porteño, señaló este jueves en contacto con la AM730, que un grupo importante de hinchas del Ciclón continúan firmes con su intención de anular la última asamblea ordinaria del club, en la que se aprobaron la memoria y balance presentados por la directiva encabezada por Raúl Zapag.

Según explicó Benítez, siguen sin tener respuesta de parte del club al pedido de entrega del acta: "El día 30 de diciembre dimos entrada a nuestro pedido de copia de acta de asamblea y lista de asistentes, pero no tuvimos respuesta. La abogada del club dijo que nos iba a entregar ayer. Fuimos al club y nos dijeron que no nos dejaron nada y la abogada ya no respondió", expresó.

El artículo sigue a continuación

Benítez señaló además que cada vez son más los socios que se unen a la causa que va tomando forma legal y eso lo ven con mucho optimismo.

“Hoy nos sentamos con los abogados para trabajar en la nulidad de la asamblea, por las irregularidades ocurridas. Va a correr, se va a notificar al club, se va a pedir que presenten el acta vía judicial. Somos más de 150 socios aproximadamente y cada vez se van uniendo más socios", destacó.

La asamblea ordinaria se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre en ‘La Nueva Olla’, en medio de cuestionamientos a la gestión de Zapag de parte de un grupo de socios.