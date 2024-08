Goal.com Apuestas - Cómo producimos nuestro contenido

Guía sobre cómo Goal.com Apuestas produce contenidos que aportan valor a los lectores de Goal.

Goal.com Apuestas está producido por Goal.com, una marca de Footballco. Este documento explica cómo ofrecemos a nuestros lectores contenidos de apuestas líderes en la industria.

La visión de Goal.com Apuestas El artículo sigue a continuación

Los valores de Goal.com Apuestas

Proceso editorial de Goal.com Apuestas

El equipo de Goal.com Apuestas

Más información sobre la política de publicidad de Goal.com Apuestas

Última actualización de la política: 20/08/2024

Visión de Goal.com Apuestas

Goal.com Apuestas se dedica a ofrecer a los lectores de Goal.com los mejores conocimientos, análisis e información cuando se trata de información sobre apuestas y juegos, tanto en persona como en línea.

Proporcionamos valor a los lectores de Goal.com permitiéndoles tomar sus propias decisiones bien informados sobre apuestas y juegos de azar a través de contenido educativo sobre apuestas y cuotas, análisis de expertos y consejos de apuestas sobre los eventos más importantes.

Goal.com Apuestas: valores

Precisión - Goal.com Apuestas aplica un alto nivel de redacción, comprobación de hechos, subedición y un programa de actualizaciones periódicas para garantizar que todo el contenido sea preciso y esté actualizado.

Equilibrio - Representamos de forma justa los aspectos positivos y negativos de todas las marcas, productos y ofertas que cubrimos para ofrecer al lector la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre apuestas y juegos de azar.

Contexto - Como parte de nuestra misión de ayudar a los lectores a tomar decisiones informadas, nos comprometemos a ofrecer a los lectores una investigación continua que sea a la vez profunda y perspicaz para darles el contexto que necesitan para comparar diferentes productos y seleccionar la mejor opción a partir de ahí.

Experiencia - Todo el contenido publicado en Goal.com Apuestas está escrito por redactores que cuentan con años de experiencia en apuestas y juegos de azar, tanto como apostantes como en calidad de periodistas.

Juego seguro - Goal.com Apuestas se compromete a promover un juego más seguro y ofrecemos a nuestros lectores consejos y orientación sobre cómo mantener la diversión en el juego.

Legalidad y conformidad - Goal.com Apuestas garantiza que todas las marcas de apuestas que aparecen en el centro de apuestas están autorizadas por la Comisión de Apuestas del Reino Unido, y que la pérdida de la licencia de una marca conlleva su eliminación del sitio.

Transparencia - Como se destaca en este documento, Goal.com Apuestas se compromete a ser transparente sobre la forma en que producimos nuestro contenido, desde la forma en que se financia hasta la forma en que se produce y distribuye.

Proceso editorial de Goal.com Apuestas

Todos los artículos que se publican en Goal.com Apuestas están diseñados para ofrecer a los lectores conocimientos y opiniones sobre las apuestas que les aporten valor.

Seguimos el siguiente proceso para mantener los estándares editoriales líderes de Goal.com:

Los redactores expertos de Goal.com Apuestas investigan, redactan y verifican los hechos de los artículos. El equipo editorial de Goal.com Apuestas proporciona un segundo nivel de revisión para garantizar la precisión del contenido. El contenido de Goal.com Apuestas se comparte con los lectores de todo el sitio*. Goal.com Apuestas supervisa la exactitud de los contenidos de forma continua. Los editores de Goal.com Apuestas actualizan los contenidos para que sigan siendo relevantes.

*Goal.com comparte y promociona el contenido de Goal.com Apuestas con su audiencia de varias maneras:

La página de inicio enlaza con la sección de Goal.com Apuestas

Las subnavegaciones proporcionan un acceso rápido a los contenidos más populares de Goal.com Apuestas

Enlaces internos desde artículos relevantes al contenido de Goal.com Apuestas

El carrusel de selecciones del editor promociona el contenido de Goal.com Apuestas

Equipo de Goal.com Apuestas

Sam Wilkins - Director de contenidos y redactor senior

Sam Wilkins es el Director Senior de Contenidos de la sección de Apuestas de Goal.com UK, y supervisa todos los contenidos de apuestas que ofrece Goal.com UK.

Sam tiene una gran experiencia en los sectores de la escritura y las apuestas, habiendo trabajado en ambos durante siete y tres años respectivamente.

Sam ha escrito anteriormente para medios notables como el New York Post, Philadelphia Inquirer, NJ.com, Caught Offside y Empire of the Kop.

Sam es un ávido apostador y escritor, habiendo acumulado experiencia en estas áreas durante muchos años, desarrollando un fuerte conocimiento de la industria de las apuestas en el Reino Unido en el proceso.

Tom Fuller - Gestor de contenidos y escritor

Tom Fuller es gestor de contenidos de la sección de apuestas de Goal.com UK, y colabora en la creación de los contenidos de apuestas que ofrece Goal.com UK.

Tom ha sido apostador deportivo durante muchos años y ha sido capaz de combinar sus pasiones en este papel y se dedica a proporcionar a sus lectores el mejor contenido de fútbol.

Tom cuenta con una amplia experiencia en apuestas personales gracias a que dirigió una peña de apuestas en la universidad, aunque esos días ya han quedado atrás. En su tiempo libre, Tom suele seguir a su amado Everton por todo el país.

Miguel Assuncao - Gestor de contenidos

Miguel Assuncao lleva casi 10 años trabajando en el sector de las apuestas deportivas.

Es responsable de definir la estrategia de contenidos y, gracias a su pasión por las apuestas, trata de ofrecer a los lectores la información que necesitan para hacer grandes apuestas.

Miguel ha escrito contenidos sobre varios deportes y está especializado en fútbol, boxeo y fórmula 1.

Divulgación de publicidad de Goal.com Apuestas

Goal.com Apuestas muestra de forma visible una declaración de publicidad en el encabezado de cada página:

+18 | Contenido comercial | Se aplican las C&C | Juega con responsabilidad | Divulgación de publicidad

«El contenido de Goal.com Apuestas puede incluir enlaces de afiliados, lo que significa que recibiremos una comisión si decides registrarte en una de las ofertas. Esto no influye en nuestras reseñas o recomendaciones, pero puede afectar a la colocación y el orden de los operadores de apuestas en nuestro contenido.»

La clave es que cualquier pago recibido no influye en nuestras evaluaciones.

Las reseñas y valoraciones de casas de apuestas, casinos online, ofertas para nuevos clientes y clientes existentes reflejan la información de nuestros periodistas sobre verdades basadas en hechos y sus opiniones expertas, respaldadas por años de cobertura del panorama de las apuestas y el iGaming.