Slot y Glasner quedan descartados: «Estos son nombres más realistas para el Feyenoord»

Sinclair Bischop descarta dos candidatos para sustituir a Robin van Persie en el Feyenoord y menciona otras dos opciones que, según ESPN, baraja el director técnico Dévy Rigaux.

«En Rotterdam les encantaría que Arne Slot volviera. Acaba de ser despedido del Liverpool. Pero quizá la gente olvide que Slot dejó el AZ de forma desagradable y, incluso en su etapa en el Feyenoord, lo mencionaba a menudo», recuerda Bischop.

“A Slot le dolió cómo se le trató”, recuerda el observador del Feyenoord. “Estuvo en contacto con el club y Robert Eenhoorn, actual director general, lo despidió de inmediato. Lo mismo ocurrió con Pascal Jansen, también destituido por el AZ”.

Fichar a Oliver Glasner será «complicado»: «El Feyenoord podría sondearlo, pero Glasner está en la cima de su carrera. Ya ganó la Europa League con el Eintracht Frankfurt y, con el Crystal Palace, la Conference League, la FA Cup y el Community Shield. Además, trabaja en la Premier League, donde los sueldos son muy altos».

«¿Por qué irse a los Países Bajos para enfrentar al Cambuur y al ADO Den Haag?», se pregunta Bischop. «Se dice que tiene ofertas interesantes, incluso del AC Milan, un grande en declive».

Rigaux busca sobre todo en Bélgica: «Suenan Wouter Vrancken, que hizo un buen trabajo en Sint-Truiden, y Pocognoli, campeón con Union Sint-Gillis. Esos nombres son más realistas».

«Lo mejor sería fichar a un técnico libre y cercano a Rigaux: Alfred Schreuder o Philippe Clement son opciones más realistas», concluye.

Schreuder acudirá al Mundial como segundo de Alemania y su contrato vence el 31 de julio, mientras que Clement aún tiene tres años más de contrato con el Norwich City.