Arne Slot, entrenador del Liverpool, ha anunciado que la estrella egipcia Mohamed Salah está listo para enfrentarse al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.

«¿La marcha de Salah al final de la temporada? Está listo para el partido del sábado, ayer entrenó con nosotros y hoy lo hará, y está disponible para el partido de mañana», declaró Slot durante la rueda de prensa que ofreció este viernes para hablar del esperado encuentro contra el Manchester City en el estadio de la FA. Creo que lo que ha pasado tras su anuncio es justo lo que se merece, ya que sus compañeros y todo el mundo le han preguntado por su legado y han dicho las palabras que había que decir».

Slot añadió: «Lo que Salah ha hecho por este club durante tantos años, cada tres días, ha sido increíble, marcando goles, dando asistencias, ejerciendo su influencia y ganando títulos».

Y continuó: «He visto una bonita foto de Salah frente a todos los títulos que ha ganado a nivel individual y con el equipo, y no puedo sino esperar que consiga sumar dos títulos más a esa lista al final de la temporada».

Sobre si el anuncio del astro egipcio de su decisión de marcharse ahora dará al club un «impulso» en lo que queda de temporada, el entrenador aclaró: «En cuanto al club, quizá; pero en cuanto a Mo, creo que da igual si se marcha del club o se queda. Eso es lo que ha demostrado Salah a lo largo de estos ocho o nueve años, en los que siempre ha estado disponible y en las mejores condiciones posibles. Y eso no cambia ahora de forma positiva porque se vaya, ya que Mo siempre ha dado todo lo que tenía por este club durante todos los años que ha estado aquí».

Y concluyó: «Me hubiera gustado que pudiera aportar más, pero eso no es realista, porque siempre ha dado todo lo que tenía y lo seguirá intentando hasta el final de la temporada. Si tenemos a Salah al nivel que nos tiene acostumbrados desde hace años, eso será de gran ayuda para nosotros hasta el final de la temporada».



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