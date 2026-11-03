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Liga de Campeones
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Slavia de Praga vs. Arsenal FC hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Slavia Praga vs Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga de Campeones

El Slavia de Praga se enfrenta al Arsenal FC en la Champions League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
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República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
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Estados UnidosParamount+
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Sl. Praga vs. Arsenal FC: hora de inicio

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Liga de Campeones - Jornada 4
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El partido entre el Sl. Praga y el Arsenal FC comienza el 04/11/2026 a las 21:00.

Sl. Praga vs. Arsenal FC hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Slavia Praga y el Arsenal FC se retransmitirá en directo por DAZN.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sl. Praga y el Arsenal FC?

El Slavia Praga llega a este partido con un balance dispar: en sus últimos cinco partidos oficiales ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante el FK Jablonec en la liga checa. Antes había derrotado al Slavia Brno por 4-0 en la copa, mientras que en la Champions League registró un empate 2-2 ante el Fenerbahçe.

El Arsenal FC registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Los Gunners ganaron recientemente por 1-0 en el campo del Liverpool FC en la Premier League. Antes vencieron por 2-0 al Everton y por 1-0 a domicilio al Nottingham Forest. En esos cinco encuentros, el Arsenal marcó seis goles y encajó tres.

SLP

SLP - Formulario

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
W4-0
JAB
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

NFO
W0-1
FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sl. Praga vs. Arsenal FC: alineaciones

Slavia Praga contra Arsenal alineaciones probables

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praga

Once inicial

Arsenal

Manager

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Praga vs. Arsenal FC: estado de forma

SLP

SLP - Formulario

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
W4-0
JAB
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

NFO
W0-1
FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sl. Praga vs. Arsenal FC: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga de Campeones
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
F
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
F
Liga de Campeones
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
F
1Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Sl. Praga vs. Arsenal FC: clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
W
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
L
W
W
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
W
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
RomaRomaROM
4211105+57
W
W
L
D
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
12
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
14
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
16
Inter MilánInter MilánINT
42026606
W
W
L
L
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
18
LASKLASKLAS
420279-26
W
W
L
L
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
L
L
L
W
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
L
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
FeyenoordFeyenoordFEY
410349-53
L
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004114-130
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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