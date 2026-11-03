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Sl. Praga vs. Arsenal FC: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

El partido entre el Sl. Praga y el Arsenal FC comienza el 04/11/2026 a las 21:00.

Sl. Praga vs. Arsenal FC hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Slavia Praga y el Arsenal FC se retransmitirá en directo por DAZN.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sl. Praga y el Arsenal FC?

El Slavia Praga llega a este partido con un balance dispar: en sus últimos cinco partidos oficiales ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante el FK Jablonec en la liga checa. Antes había derrotado al Slavia Brno por 4-0 en la copa, mientras que en la Champions League registró un empate 2-2 ante el Fenerbahçe.

El Arsenal FC registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Los Gunners ganaron recientemente por 1-0 en el campo del Liverpool FC en la Premier League. Antes vencieron por 2-0 al Everton y por 1-0 a domicilio al Nottingham Forest. En esos cinco encuentros, el Arsenal marcó seis goles y encajó tres.

Sl. Praga vs. Arsenal FC: alineaciones

Sl. Praga vs. Arsenal FC: estado de forma

Sl. Praga vs. Arsenal FC: balance de enfrentamientos directos

Sl. Praga vs. Arsenal FC: clasificaciones