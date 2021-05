Sin vergüenza: Las razones del fracaso colombiano en Copa Libertadores

Los cuatro representantes cafeteros hicieron un verdadero papelón en la presente edición del torneo continental.

Con la eliminación de Atlético Nacional, el sueño cafetero de volver a acariciar la gloria en la Copa Libertadores ha llegado a su fin de manera anticipada. Ninguno de los equipos que llegó a la fase de grupos dio la talla y más allá de la clasificación, de carambola, de Junior y América a la Copa Sudamericana, lo del fútbol colombiano en competencias internacionales es preocupante y humillante desde hace varios años.

Al igual que las tres temporadas anteriores, los equipos colombianos firmaron un nuevo papelón en la máxima competición continental. Nacional y Santa Fe fueron últimos de sus respectivos grupos, ¡sumado apenas 8 puntos entre ambos clubes!, triste cifra que refleja la actualidad de un fútbol que se ha debilitado entre peleas de dirigentes, calendarios absurdos y una crisis derivada de la pandemia. Como dato para terminar de oscurecer el panorama, vale la pena recordar que Nacional y Santa Fe fueron primero y segundo en la fase del todos contra todos de la Liga Betplay, para luego caer eliminados en cuartos de final.

¿Cuáles son entonces las razones del fracaso reiterado en Libertadores?

NO HAY DEFENSAS SÓLIDAS

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas de los equipos colombianos en esta Copa fue la inocencia, desorden y la notoria falta de trabajo táctico a la hora de defender. Un equipo que quiera llegar a instancias definitivas no se puede dar el lujo de tener errores tan infantiles en la zaga como lo hicieron, en especial, Atlético Nacional y América en los partidos disputados.

Si bien se entiende que el mercado se ha apretado en función a la crisis económica por la pandemia, también es una realidad que los equipos que fueron a Libertadores poseen nóminas altas y de las que se espera que, con trabajo, puedan dar la cara en el exterior.

LA MAGIA DEL 10 HA DESAPARECIDO

Todos estuvieron muy lejos de mostrar a nivel continental un fútbol vistoso y efectivo, característico de los clubes cafeteros en ediciones pasadas. La ausencia de un generador de juego en todos los equipos se evidenció con la falta de ideas y alternativas en la fase de ataque.

Colombia se ha caracterizado pro sus grandes generaciones de #10 que han llenado de magia las canchas del continente, sobran los ejemplos con Giovanny Hernández, Macnelly Torres, el Pibe Valderrama y otros tantos que cada vez que tocaban la pelota hacían levantar al público de sus asientos con alguna genialidad.

La modernidad del fútbol ha ido mermando a los jugadores que se destacan como creadores y el fútbol colombiano no ha sido la excepción, muestra de ello han sido los cuatro equipos que han fracasado en esta temporada, todos empeñados en jugar por las bandas, dejando al medio campo la tarea de contener y nada más.

Como consecuencia de lo anterior, los delanteros estuvieron muy solos arriba y sin 'punch' a la hora de definir las pocas opciones claras de gol en el área rival. Sin goles es imposible pensar en avanzar y conseguir cosas importantes.

SE VOLVIÓ A PERDER LA JERARQUÍA

Que los clubes no hayan podido realizar grandes contrataciones, no les exime de la responsabilidad de sacar lo mejor de lo que ya tenían y que no es poco si se ve desde el ángulo del mercado, en el que seguramente equipos como Nacional, América y Junior venderán a varios de sus elementos que vienen siendo observados desde el exterior y que de una u otra forma y en la mayoría de los casos, dejaran algún rédito a las arcas del equipo.

Cada partido fue un sufrimiento para los hinchas de Verdes, Rojos, Tiburones y Escarlatas, que veían atónitos como sus equipos eran arrollados en el terreno de juego por equipos que, en algunos casos y circunstancias excepcionales (River vs. Santa Fe), no tenían más que su nombre y el pundonor de sus jugadores. Jerarquía de la que adolecieron todos los conjuntos colombianos y que hizo falta cada vez que se hacían las cuentas y se veían posibilidades de avanzar con ganar un encuentro, algo que no se pudo consumar ni en la última fecha, a la que llegaron vivos tres de los cuatro representantes cafeteros.

América posee una historia rica e importante en Libertadores, Independiente Santa Fe logró un salto de calidad a nivel internacional en 2015 al ganar la primera Copa Sudamericana para el país, Junior es el equipo que mejor se refuerza en Colombia desde hace más de dos años y ni hablar de un Atlético Nacional que ha ganado la Copa Libertadores en dos ocasiones. Todo lo anterior no es más que historia, que podría ser utilizada para potenciar, estimular y enriquecer los valores de los que hoy por hoy defienden las camisetas de estos equipos, pero que solo se ha quedado en lo primero, historia.

SI EN CASA NO SE EXIGE, POR FUERA NO SE CUMPLE

El pobrísimo nivel de la liga colombiana se ha visto reflejado en la vergonzosa presentación en la Copa Libertadores; Una liga rota, en la que las reuniones de directivos se dedican a saldar rencillas personales, buscar beneficios particulares y en las que lo último que se toca es la interrogante de ¿cómo mejorar el fútbol colombiano? no tiene nada mejor que ofrecer en el exterior, más allá de la expectativa que generan los nombres de sus representantes al momento del sorteo.

El sistema de campeonato, así como el del descenso viene siendo criticado desde hace años, sin embargo, los cambios nunca llegan y los equipos parecen adaptarse a todo y sin protestar, aunque eso implique someterse a calendarios absurdos, toda vez que los jugadores parecen ser otra mercancía cuyo bienestar pasa por que no se lesionen y nada más.

SE HA PERDIDO EL PUNDONOR Y LA VERGÜENZA

Fecha a fecha se ha visto el lento naufragio de los equipos colombianos en la Copa, las polémicas se han suscitado semana a semana, pero los cambios de forma y de fondo no han llegado, mientras que las ruedas de prensa se han convertido en atriles donde los entrenadores y algún jugador salen a hacer un mea culpa breve y sin mucho remordimiento.

Los técnicos también son culpables de este fracaso. En los momentos claves, los timoneles fallaron en el análisis de los partidos, eligieron mal sus nóminas, inventaron con jugadores en posiciones diferentes y, cuando medianamente atinaron a una buena lectura, los cambios tampoco dieron los resultados esperados.

Los resultados se muestran en la cancha, las respuestas contundentes se entregan con victorias, las derrotas deben enseñar algo, pero lo que se ha visto en los casos de Santa Fe y Nacional ha sido una total desconexión con la hinchada, una displicencia para quienes ofrecen su pasión que raya en el desinterés absoluto.

El borrón y cuenta nueva se tomó al fútbol colombiano, con el agravante de que se volvió tema de cada partido y con la nefasta consecuencia de que la cuenta nueva termina restando aún más, no hay pundonor al competir, ni asomo de vergüenza alguno en la derrota, como si con presentarse y ganarse algún premio cumplieran, como si avanzar fuera una utopía... como si, para ellos, el fútbol fuera lo menos importante.