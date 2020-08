Sin Sergio Busquets, el Barcelona se pone en manos de Frenkie De Jong en la Champions League

Todavía no marca diferencias pero sin Busquets el holandés ejercerá como líder de la media y garante del equilibrio del Barcelona ante el Nápoles.

"Pienso en ganar la " dice Frenkie De Jong para apuntar con determinación que "en cuatro partidos podemos ser campeones". Es la clase de declaración que se espera del holandés, que en su primer año en azulgrana se ha ganado el sitio pero poco más, pues el barcelonismo todavía espera a aquel jugador que puso patas arriba el fútbol europeo la temporada pasada. De Jong ha sido un fijo aun sin marcar diferencias pero sin el sancionado Sergio Busquets debe dar un paso al frente que dote al equipo del equilibrio perdido hace tanto tiempo y permita una mayor clarividencia en el juego que la exhibida, salvo alguna excepción, en el tramo final de .

El sólo gana la mitad de los partidos sin Busquets

Es un dato demoledor para un Barcelona que el sábado recibirá al Nápoles con lo puesto. El cuadro azulgrana sólo gana la mitad de sus partidos de Champions League sin Busquets. El segundo capitán azulgrana es fundamental en los mecanismos defensivos del equipo pero sus ausencias europeas suelen influir también en el capítulo ofensivo, pues el equipo marca menos sin él en el campo, mientras que el índice de goles decae ligeramente cuando no se viste de corto. Ello tiene una influencia directa en el resultado, de todas formas. Es un hecho que el Barcelona encaja los mismos goles pero gana y marca menos en partido europeo sin Busquets.

Con Busquets Sin Busquets 112 Partidos 22 71 Victorias 12 26 Empates 6 15 Derrotas 4 63% Media de victorias 54% 2,2 Goles a favor 1,8 0,9 Goles en contra 0,9

Sin la presencia del sabadellense todas las miradas se centran en un De Jong del que se espera mucho más de lo que ha dado hasta el momento. No ha desentonado en nada pero tampoco ha destacado en ningún capítulo en particular. Aun así el Barcelona ha sufrido sin él y cuando le perdió durante 8 de los 11 partidos disputados tras el fin del confinamiento el equipo hasta concedió tres empates y no logró mantener el tipo frente a un que no concedió ni un solo punto.

Sí estuvo, aunque sólo once minutos, en la derrota en El Sadar de la penúltima jornada y en el 5 a 0 con el que los azulgrana cerraron el campeonato gozó de media hora. "Entonces no me sentía bien porque volvía de la lesión" admite el holandés para señalar que "estas semanas me han servido para prepararme y estoy listo para jugar" el sábado. Pero entonces no bastará con estar. También deberá lograr una mayor influencia en el juego como tiene Busquets.

De Jong debe dar un paso al frente

Desde el primer día que llegó De Jong siempre estuvo muy cerca del sabadellense, con el que no cesaba de intercambiar cuestiones tácticas en sus primeros días como azulgrana, no en vano han sido los únicos jugadores fijos del centro del campo azugrana tanto para Ernesto Valverde como para Quique Setién y frente al Nápoles puede empezar a producirse el inicio del traspaso de poderes porque el club sigue viendo al holandés como un futbolista destinado a custodiar las llaves del orden en la zona ancha durante la próxima década.

De Jong asume que "echaremos de menos" a Busquets pero se muestra convencido de su propio rendimiento: "Le reemplazaremos". En lo futbolístico no hay duda de la capacidad del ex del . Donde debe dar un paso al frente, coinciden tanto los analistas catalanes como los holandeses, es en el carácter que imprime Busquets a los compañeros. Y, quien sabe, igual de esta forma hasta consigue estrenarse como goleador en la Champions League. De momento y aun sabiendo que se trata de un jugador de futuro, sus 2 goles y 4 asistencias esta temporada no estan a la altura de los 75 millones -además de otros 11 en variables- que el Barcelona pagó por él. El sábado, por lo tanto, puede y debe dar un paso más en su toma de posesión del juego azulgrana.