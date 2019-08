Sin fichajes en el once, se redimieron los Bale, Kroos, Courtois y Lucas

De los nuevos refuerzos en el Real Madrid, sólo Luka Jovic jugó los minutos finales ante el Celta de Vigo. Destacaron los más discutidos

El ganó de manera contundente este sábado en el debut liguero ante el (1-3), y lo hizo además sin ningún fichaje en el once titular. De la manida revolución que se pedía cuando aterrizó Zidane no había ni rastro, atendiendo a la alineación merengue en Balaídos: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema y Vinicius. Ni uno solo de los refuerzos de este verano. Aunque, dicho sea de paso, no es menos cierto tampoco que Hazard, Mendy y Rodrygo están lesionados, y que sólo Jovic y Militao estaban a disposición de Zidane –en el banquillo de Balaídos-.

Así las cosas, cabe destacar además que, a falta de fichajes, el Real Madrid sacó la victoria ante el Celta precisamente gracias a los ‘viejos rockeros’. No sólo a esos jugadores que llevan ya tiempo en la disciplina merengue, sino justamente gracias a aquellos que estaban más discutidos. Y es que jugadores como Gareth Bale, Toni Kroos, Thibaut Courtois, Lucas Vázquez o incluso Marcelo Vieira se redimieron de las malas sensaciones que les estaban acompañando desde hacía tiempo.

En el caso del galés, sorprendió sobremanera su titularidad, dado que Zidane le abrió la puerta de salida pública y descaradamente este mismo verano. Aunque quizás fuera todavía más sorprendente la manera en que el galés se tomó esta oportunidad, mostrando un compromiso pocas veces visto, y que a la postre fue el lazo ideal a su profundidad y efectividad sobre el césped. Dejó además una asistencia a Benzema para el 0-1. Luego en rueda de prensa, el propio Zidane volvió a confirmar que Bale se quedará en el Real Madrid, y desde luego que no había mejor forma para el galés de demostrar que puede ser útil a la causa blanca ante los ojos de Zidane y de toda la afición.

Por otro lado, Toni Kroos fue el autor de un golazo desde 25 metros por la escuadra (0-2) que fue el que cimentó la victoria en el peor momento del partido para los blancos. Además, el alemán cuajó un encuentro más que aseado en el centro del campo después de haber sido uno de los más criticados la pasada temporada por ser quizás el adalid de la indolencia blanca desde el centro del campo.

Justo coincidiendo en el tiempo con el gol de Kroos, el que estaba siendo el protagonista indiscutible en esa misma franja del partido fue Thibaut Courtois. El belga no tuvo una buena temporada debut en el Real Madrid, mientras que el debate de la portería ha seguido candente durante todo el verano porque Keylor Navas –que goza de mayor cariño por parte de la afición- no ha salido finalmente del club. El belga salvó un mano a mano con Iago Aspas y un cabezazo a bocajarro frente a Araújo en un momento clave del partido. Si no llega a ser por él, seguramente los tres puntos no habrían volado a Madrid. Por fin se vio al portero ganador del Golden Glove del Mundial de , que se coronó entre los mejores del mundo por su periplo en el .

Y por último, para redondear el póker de redimidos, todavía Lucas Vázquez marcó el 0-3 para el Real Madrid en los últimos minutos del partido. El de Curtis se llevó los dedos a las orejas en la celebración, quién sabe si precisamente para acallar todas las críticas que ha recibido durante el presente verano. Que han sido muchísimas.

En busca del repóquer de redimidos, todavía se podría incluir incluso a Marcelo, quien también cuajó un partido notable en la banda izquierda. Todo lo contrario que Odriozola en la banda opuesta, que dejó todavía más dudas de su nivel, especialmente con ese fallo en el virtual 1-1 al borde del descanso que sólo fue ‘salvado’ por el VAR. Por cierto, que al final del encuentro Luka Jovic tuvo algunos minutos, siendo así el primero de los refuerzos en debutar en competición oficial esta temporada en el Real Madrid. El primero y, de momento, el único.