Sin Ansu y De Jong pero con Arturo Vidal de falso nueve

Setién da descanso al guineano y al holandés y probará con el chileno como delantero centro; Braithwaite, en el banquillo.

El saldrá ante el con un once compuesto pensando en lo que viene. Por lo menos a corto plazo pues después de recibir al Eibar el club azulgrana irá a jugarse la vida europea al San Paolo de Nápoles el próximo martes para decir la suya en la Liga dentro de una semana en el Santiago Bernabéu. Es por ello que Quique Setién ha dispuesto un once del que se caen un intocable como Frenkie De Jong, que descansa para estar al cien por cien frente a y , y Ansu Fati, el joven fenómeno al que conviene no sobrecargar de responsabilidad y esfuerzo.

De esta forma se intuye que ambos serán importantes en los dos siguientes partidos pero ante el Eibar serán otros los que ganarán protagonismo, empezando por un Arturo Vidal que regresa al once para ejercer de falso nueve y permitir a Leo Messi, como ya hiciera ante el , asumir tareas relativas a la construcción del juego a pesar de que partirá, como suele ser habitual en él, como extremo derecho. Por la izquierda estará Antoine Griezmann.

En el centro del campo será Arthur Melo el responsable de guiar la nave azulgrana en ausencia de De Jong, que se queda en el banquillo. Junto a él estarán Ivan Rakitic y Sergio Busquets, visto que también descansa un Sergi Roberto que ni siquiera formará como lateral, a la espera del desgaste de los dos próximos partidos. De esta forma, será Nélson Semedo quien ejerza de titular diestro ante el Eibar mientras que, lesionado Jordi Alba, Junior Firpo formará por la izquierda de una zaga que contará con los titulares, Gerard Piqué y Clément Lenglet, en el eje. En puerta, Marc-André Ter Stegen intentará mantener la puerta a cero por tercera vez desde que Setién asumió las riendas del equipo.