Simeone y el trueque: "Saúl necesita aire y a Griezmann le deseo lo mejor"

El técnico ha valorado el triunfo en LaLiga en el curso pasado y los movimientos que está realiando el Atlético de Madrid en el mercado de fichajes.

Diego Pablo Simeone está a punto de comenzar su undécima temporada en el banquillo del Atlético de Madrid y ha analizado buena parte de la actualidad del club en sendas entrevistas a "Marca" y a "AS" en las que valora el título de Liga de la temporada pasada, analiza el rol de muchos de sus jugadores y repasa los movimientos del club en el mercado de fichajes incluido el posible trueque entre Saúl y Griezmann con e Barcelona.

Ganar a Real Madrid y Barcelona: "Siempre la gente piensa que uno busca el victimismo, pero es real que Madrid y Barça en la historia han sido casi siempre superiores. Por plantillas, de todos los años que siempre ha tocado competir. Eso no quiere decir que en el año que puedes competir seas mejor. Nos pasó en 2014, que fuimos mejores. Nos pasó en 2021, que hemos sido mejores, pero eso no quiere decir que seamos mejores. Sabemos nuestro lugar y queremos mejorar pero eso no es victimismo. Cada uno que lo interprete como quiera, la realidad es que Madrid, Barça, Manchester United, PSG, City, Bayern... son los históricos, pero no por ello van a ganar siempre".

El equipo del pueblo: "Yo no vendo nada. Cuento lo que siento y es lo que transmito. Sabemos nuestro camino para llegar a hoy. Cada año el camino es estar más fuertes y los jugadores ahora quieren venir al Atlético. En los dos últimos años no entendían cuando hablaba de la transición y les va a pasar a todos, a Madrid y a Barcelona porque la edad nos pasa a todos. Nosotros la hemos llevado de una manera bastante competitiva la temporada 19-20 y la anterior la rematamos con un torneo para la historia"

La aportación de Suárez: "Hablar de Luis Suárez es simple, lo ha demostrado siempre. En el momento que apareció la opción sabía que al equipo le faltaba esa contundencia. No hay muchos. Especialistas son pocos y Luis es uno de ellos. Entendíamos que si seguíamos siendo sólidos atrás él estaría más cerca de responder en los momentos de más dificultad, cuando tenía que aparecer. Aquello que dije de la "zona Suárez". No soy adivino, pero soy un hombre de fútbol y sabía que era su hora. Tuve suerte en el momento de decirlo".

La salida de Saúl: "Ustedes saben mejor que nadie lo que ha pedido y buscado Saúl, le conocemos hace ocho años. Ha compartido muchísimo tiempo. Lo que le potenció para ser lo que fue es jugar en distintos lugares posiblemente eso mismo, cuando su nivel bajó, se utilizó para decir que le había perjudicado y que era su problema. Pero no es así, eso no le perjudicó. Son momentos. Después de tantos tiempo los jugadores necesitan aire y después de tantos años la temporada pasada le costó más. Me conocen hace años. Sé que hasta el último día no podemos dejar de pensar en los que están aquí ni pensar en los que no están".

¿Vuelve Griezmann?: "Con Antoine tenemos una relación muy buena. Mi familia es muy amiga de la hija de él y nos vemos de vez en cuando. Estuvimos cerca en verano. Para él quiero lo mejor y ojalá la pueda romper en Barcelona. Es un club extraordinario y Antoine es completo. En la Eurocopa volvió a demostrar que donde le pongan puede dar muchas cosas. Pero hoy no está con vosotros. Quiero para un jugador que me dio todo que le vaya bien".

El fichaje de De Paul: "Él arrancó en la banda izquierda, ahí vino al Valencia. Luego creció en Udine. Sus características las asocio a que tengamos jugadores que se asocien con los Koke, Herrera, Lemar... los demás (Saúl, Llorente,...) son más llegadores. Necesitamos gente que dé ese paso previo al ataque final con tiempo y pausa para que los carrileros o delanteros puedan atacar. Y medios con gol. Hoy si los medios no hacen goles es muy difícil. Mira España, hizo un gran torneo, maravilloso, pero los goles tienen que llegar. Creemos que la media de los Llorente, que marcó 12 goles y no sé si repetirá, a los que sumar los Saúl, Lemar, De Paul... si no suman goles no llegará".

La explosión de Marcos Llorente: "Cuando llegó Marcos lo pensábamos como un volante central, yo viéndole en el Madrid me parecía más externo, pero jugábamos 4-4-2 y se nos quedaba fuera de la convocatoria muchas veces. Me llamó la atención que Llorente nunca cedió en los entrenamientos ni en la parte física, en intentar demostrar lo que tenía. Y mostraba cuando estaba entre los suplentes que llamaba la atención. Hacía un gol, otro gol. Hablando con Germán y Nelson dijimos que había que encontrarle una posición. Hablamos con él, si había jugado de banda. Le pusimos en Valencia y marcó. Empezaba a confirmar lo que veíamos. Luego sucedió lo de Liverpool, donde el cambio defensivo de quitar a Costa por Llorente... el espectador, que no está con los futbolistas, lo ve defensivo como los que no están con los futbolistas. Nadie conoce mejor a los futbolistas que el entrenador, nadie va a sacarles más. El entrenador no quiere perder, quiere ganar siempre. No pones a un jugador para que juegue mal. Te echan. Volviendo a Liverpool entendimos que existía más recuperación y Llorente demostró que era un jugador terrible. Luego viene la pandemia, en Bilbao faltaban varios y Marcos jugó ahí de segundo punta, donde lo hizo muy bien. El campo te marca lo que tienes que hacer. Le encontramos una posición donde se siente más cómodo y es más importante. Creció de una manera y todavía no tiene techo".

Joao Felix: "Todos no maduramos de la misma manera como hombre y como futbolista. Ha tenido esta temporada, donde arrancó de manera extraordinaria, un problema en el tobillo que le hace muy difícil por su forma de jugar. A los hinchas y a los periodistas no les importa nada porque el chico juega bien y quieren que juegue. No le poníamos en algún partido porque pensábamos que no nos podía dar lo que necesitábamos en ese momento. Le espero y que esa regularidad de octubre la tenga. Juega bien y hay que tratar de encontrarle un lugar. No importa la cantidad de minuto, sí la calidad de minutos".

El crecimiento de Lemar: "Lo de Lemar es un caso similar a Llorente sin tanta explosión mediática. Pero Lemar le veías en el entrenamiento y sus compañeros no entendían que lo hiciera en los partidos. Tuvimos la paciencia, hablando con él le dijimos que le veíamos libre, no de segundo delantero o banda. Tiene que hacer más goles. Los mediocampistas tienen que hacer más goles. O los números no te terminan compensando. Al final son goles".

Obak: "Nosotros buscamos en el portero que tenga tranquilidad. Si alguien es tranquilo es él. Nada le altera. Nada le provoca ansiedad. Además es el mejor arquero del mundo. No es casualidad los Zamora que lleva más allá del juego colectivo. Pero también se potencia el Barça para que Messi marque 30 goles. Y el nuestro es el mejor portero. Más allá ha dado un paso tremendo en el vestuario. No necesita hablar mucho, pero cuando habla, se le escucha".