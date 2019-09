Simeone y 'el equipo del pueblo': "Todo lo que dijo Zidane me pareció correctísimo"

El entrenador del Atlético fue consultado acerca de los dichos del preparador del Real Madrid; dijo que prefiere ganar el derbi que la Champions.

Diego Simeone, entrenador del , compareció este viernes en la previa al partido del sábado contra el , por la séptima jornada de . En sala de prensa, el técnico argentino fue consultado acerca de las declaraciones que había realizado más temprano Zinedine Zidane, preparador del Real Madrid, sobre si el Atlético era o no "el equipo del pueblo", a lo que Simeone pareció contestar con cierta ironía. "Lo explicó perfectamente Zidane, no hay que agregar nada porque lo explicó muy bien", sentenció el Cholo.

"La gente madruga, trabaja mucho, es lo mismo para todos. Que luego se diga que este es un club de ricos y el otro del pueblo... Te puedo decir lo que el madridismo quieren de sus jugadores, y quieren estar orgullosos, que es lo que vamos a hacer", había contestado Zidane horas antes de que Simeone compareciera cuando al galo le preguntaron si el derbi de mañana era un encuentro entre 'el equipo de los ricos' contra 'el equipo del pueblo'. "Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado", repitió el entrenador sudamericano cuando le preguntaron por segunda y última vez acerca de los dichos de Zidane.

A continuación, las otras respuestas que dejó Simeone en sala de prensa...

La baja de Morata

"Tenemos que seguir en la línea que tuvimos cuando él no estuvo".

¿Se imagina otro partido a diez goles?

"En este tipo de partido, el partido es cerrado y se define por detalles que equilibran el partido para un lado o para el otro. Mejoró mucho con el , con el hizo muchos cambios pero se lo vio en la misma línea que en Sevilla y será la línea a seguir. Tiene grandes futbolistas y un grandísimo entrenador. Debemos llevar el partido al terreno donde creemos que les podemos hacer daño".

Lo que habló con Morata tras la roja en Son Moix

"En su momento hablamos con Diego, ayer hablamos con Álvaro y le dije lo que pienso sobre su jerarquía. Él sabe lo que le dije ayer".

El 3-7 de la pretemporada

"Siempre aprendemos de todo. Cuando ganás por un resultado abultado o corto, hay cosas para mejorar. Y cuando perdés, hay cosas que se hicieron bien. No hay que cambiar, porque por ese camino estás más cerca de ganar, considero que las dos situaciones son viables".

¿Ganar el derbi o ganar la Champions?

"Prefiero ganar el derbi, porque es lo que tenemos mañana y nosotros vivimos de lo que pase mañana".

¿Qué piensa de la multa al por Griezmann? (respondió ignorando la pregunta)

"Que el Madrid tiene buenos futbolistas y si aprovechan los espacios será complicado. Tiene un equipo con muy buenos futbolistas, Bale está creciendo, Hazard tiene unas enormes cualidades...".

La preparación para el derbi

"Hace dos días jugamos y hoy empiezan a terminar de quitarse de encima el esfuerzo ante . Intentaremos trabajar en grupos divididos, los que jugaron y los que participaron menos. Mañana le vamos a transmitir lo que el jugador del Atlético tiene que hacer cuando jugamos acá. Cualquier partido que juguemos es importante para nosotros".

Cambió la historia del derbi

"Cuando llegamos, hacía 14 años que no podíamos ganar un derbi. Al principio nos costó, creo que perdimos los primeros tres. Y aquella final de , que tendríamos que haber perdido porque el Madrid hizo un partido extraordinario, con Courtois haciendo un partido impresionante, y fue superiores. Pero cambió la situación, nos tocó ganar, perder, alguna final de Champions perdida, alguna Supercopa ganada... Es el mundo competitivo que me imaginé cuando me subí al avión y vine acá".

¿Qué opina de las críticas a Courtois?

"Es una pregunta para su entrenador, respeto a todos los futbolistas y sería atrevido de mi parte opinar de Courtois".

¿Quién puede marcar la diferencia en el Madrid?

Tiene una columna vertebral muy fuerte, cambió muy poco en los últimos años. Siguen siendo los mismos que lo hacen muy bien, pero esa columna hoy de Casemiro, Ramos y Benzema es muy importante".