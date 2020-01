Simeone, sobre la entrada a Morata: "Fede Valverde ganó el partido con esa acción"

El entrenador del Atlético de Madrid desvela qué le dijo al mediocampista uruguayo del Real Madrid.

Diego Simeone, entrenador del , aseguró que Fede Valverde ganó el partido por su entrada sobre Álvaro Morata sobre el final de la prórroga. El centrocampista uruguayo dejó con 10 hombres al , pero evitó que Morata definiera solo ante Thibaut Courtois en uno de los últimos instantes del tiempo extra.

ADEMÁS: OBLAK CRITICA LA ENTRADA DE FEDE VALVERDE A MORATA

“Creo que el premio al mejor jugador tiene todo el sentido del mundo porque Valverde ganó el partido en esa acción", dijo Simeone sobre el hecho de que Valverde haya sido elegido MVP de la final de la Supercopa española.

El propio Valverde había elogiado a Simeone en la rueda de prensa posterior al partido. Consultado por la acción que acabó con su expulsión, señaló: "Me han apoyado mis compañeros, fue triste, si lo demostraba a todo el mundo sería incómodo. Me la aguanté, tenía mucha bronca, dejaba al equipo con uno menos. Pero me apoyaron, que es algo muy bonito. Quiero destacar a Simeone, que también se acercó y me dijo unas palabras que no diré. Pero quiero destacarlo porque no lo hace cualquiera".

Sobre aquella declaración de Valverde, Simeone contestó: "Fue la jugada más importante del partido. Si la jugada proseguía, posiblemente era gol. Le dije que no se preocupe, que hizo lo que tenía que hacer. Veremos cuántas jornadas le dan".