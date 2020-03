Simeone: “Ojalá se juegue con gente, no sería justo para el Liverpool”

El Cholo habló antes del Liverpool-Atlético de Champions con el coronavirus como protagonista principal.

Simeone compareció ante los medios en la previa del encuentro de vuelta de octavos de final de la entre y Atlético.

Cuestionado sobre qué supone jugar a puerta cerrada afirmó que “opinar no sería justo. El favoritismo de jugar de visitante no va de la mano con esta enfermedad que nos afecta a todos. No tenemos mucha fuerza para tomar decisiones. Están trabajando imagino para poder resolver”. Recalcó que “estamos para hacer lo que sea lo mejor para el mundo".

Su primera vez en Anfield

Simeone explicó que "no he estado ni como jugador ni como entrenador. No he tenido la oportunidad de jugar en un estadio maravilloso. Equipo con resultados históricos. No sólo en lo que empuja la gente. Es un estadio maravilloso".

Respecto al partido afirmó que “habrá momento para sufrir. Tendrás contras. No creo que mañana varíe. Después de ocho años está claro cómo podemos jugar. Luego está nuestra capacidad para llevarlo a cabo".

Recuerdos del partido en Turín

Cuestionado por la remontada que sufrió el Atlético la temporada pasada ante la quedando eliminado de la Champions dijo que “allí no pudimos jugar ni competir”.

Morata, duda

Simeone ya había desvelado el golpe que sufrió Morata ante el y fue preguntado por su participación este miércoles asegurando que “vamos a verlo entrenar. No tengo apuro para dar la formación. Tengo bastantes ideas. No andará muy lejos de lo que se imaginan".