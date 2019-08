Simeone no se sorprende con Joao Felix: "Tiene para seguir creciendo"

El técnico valoró la victoria de su equipo ante el Getafe en el debut en LaLiga 2019-2020 con un papel destacado del portugués.

Diego Pablo Simeone analizó la primera victoria del Atlético de Madrid por 1-0 frente al Getafe y el papel destacado de Joao Felix en el encuentro. "Veníamos de varios partidos donde nos costó ganar y hoy no fue diferente. Hicimos un gran primer tiempo y después cuando tuvimos la posibilidad de sacar ventaja no la aprovechamos", comentó en Movistar +.

João Félix: "Tiene muchas cosas para seguir creciendo, ojalá pueda continuar mejorando partido a partido. Mostró en una acción el poderío que tiene. Está bien, fue un calambre".

El partido de Morata: "De Morata espero esta temporada todo lo que hizo en el partido de hoy. Fue fantástico, peleó todas las pelotas, hizo un golazo y generó peligro constantemente"

¿Cómo vio al equipo?: "La circulación fue bastante buena e intentamos jugar como casi siempre. Los laterales vuelven a tener profundidad y eso nos permiten tener a gente fresca.

Las expulsiones: "Hay un montón de cosas que se complicaron. Nos costó jugar con la pelota cuando el partido pedía eso".

¿Mereció ser expulsado Molina?: "Nos informaron que no se valora la intención cuando se pisa a un rival de espaldas. Están tratando de ejecutar con expulsión estas acciones, como ayer a Modric. Es difícil como jugador, no hay intención, pero si pisotón. En la charla que nos dieron no hablaron de intencionalidad en los pisotones por detrás, pisotón por detrás es expulsión, por delante amarilla, es lo que nos dijeron. Para evitar lesiones".