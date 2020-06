Simeone no se detiene y alcanzó una marca de Luis Aragonés

Con la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante, el argentino igualó al madrileño en la lista de entrenadores con más victorias en Primera.

Competir, competir y competir. Es el verbo que repite siempre Diego Pablo Simeone. Se lo dice a sus jugadores y lo afirma en cada rueda de prensa. También es el verbo que transforma en un hecho, en una realidad. Y este martes, con la victoria de su equipo ante el , volvió a competir, consiguiendo otro episodio histórico: alcanzó una marca legendaria de Luis Aragonés.

Así fue el duelo entre el Levante y el Atlético de Madrid

El artículo sigue a continuación

Sí, como se lee. Es que con los tres puntos del , el argentino igualó al madrileño como uno de los entrenadores con más victorias en Primera, dirigiendo el mismo club. Aragonés acumuló 194 triunfos como técnico del conjunto colchonero; el Cholo, de momento, festejó también 194 veces. Y tiene todavía cuerda para seguir subiendo.

Más equipos

Muñoz, el líder de esta tabla

Sólo un entrenador supera a Aragonés y a Simeone. Y se trata de Miguel Muñoz, ni más ni menos, quien, con el , sentado en el banquillo, celebró 257 triunfos.

Simeone, el entrenador con más títulos del Atleti

Diego Pablo Simeone es el técnico que más títulos acumula. Ha conquistado una en 2012, una en 2012, una en 2013, una Liga en 2014 y una Supercopa de en 2014; la Europa League lograda en ante el y su último título ha sido la Supercopa de Europa, lograda contra el Real Madrid en Tallin. Es decir, que ha ganado absolutamente todo lo que se puede ganar, menos la Champions, en la que fue finalista dos veces en tres años. Por su parte, Luis Aragonés logró seis títulos en diferentes etapas.

De Diego para Luis

Tras el partido frente al Levante, Simeone le dedicó unas palabras a Aragonés: "En ningún momento pensé competir con Luis (Aragonés). Saber, con la relación que he tenido con él, que estará contento desde el lugar en el que estará mirando.. No me cabe duda de que lo estará disfrutando desde donde nos está mirando".