Simeone: "No dudo ni un segundo de Godín mientras esté con nosotros"

El argentino, contundente sobre el compromiso del charrúa

A la espera de Morata y con el asunto de su posible renovación al caer, Diego Pablo Simeone habló en conferencia de prensa para referirse a la actualidad del Atlético de Madrid y analizar el encuentro de este sábado ante el Getafe (16:15h.), en el Wanda Metropolitano. El argentino aprovechó para explicar que no duda del compromiso de Diego Godín, al que se relaciona con el Inter de Milán, según la prensa italiana.

¿Cómo está su renovación?

Por ahora no hay nada que comentarles, pensamos en el partido de mañana donde nos medimos al Getafe que está muy bien en Liga y en Copa.

¿Cuenta con Kalinic?

Cuento con todos los jugadores. Nico siempre se comportó muy bien y saben que me comporto de la misma manera con los jugadores que lo dan todo. En lo futbolístico va de menos a más y ha sido un delantero que al equipo le ha hecho bien cuando ha jugado y mañana lo hará.

¿Le preocupan las lesiones?

Sí, pero queremos ir sumando gente para los partidos importantes que quedan.

¿Qué novedades hay con los posibles fichajes?

Tranquilo no estoy nunca por los que pueden venir o los que se pueden ir. Hasta que no se cierre el mercado estaremos inquietos esperando con quien podremos contar para seguir. Hablamos todos los días con Andrea Berta y Miguel Ángel Gil para poder buscar las mejores soluciones y posibilidades.

Mucha gente dice que el Getafe es un equipo muy duro...

No comparto los extremos y se tiende a denigrar a un estilo para alabar a otro. Los entrenadores tienen que potenciar a sus jugadores y mejorar al profesional que tenemos delante. No comparto el desprestigiar estilos que son diferentes a uno, nadie termina de sostener que hay un estilo sólo en el fútbol, en la vida, religión... si todos pensásemos que sólo hay un camino la vida sería muy aburrida.

¿Se siente identificado con el Getafe?

Me siento identificado con la gente que trabaja y quiere potenciar a sus jugadores. Hay un montón de gente que opina sin entrenar.

¿Espera la llegada de Morata?

No ha sucedido y no hay una realidad. La única realidad es que estamos los futbolistas que estamos y si sucede lo que sucede con Morata hablaré de ello después.

¿Puede salir Godín y llegar Morata?

De Godín no puedo opinar porque no estoy en su cuerpo, estoy seguro de que jugará con pasión y no dudo un segundo de Godín hasta el día que esté con nosotros. Con Morata vamos a esperar, cuando se dé o no os daré mi opinión sobre Morata.