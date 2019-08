Simeone: "Moral y socialmente el Atleti todavía es el equipo del pueblo"

El técnico reivindica el origen guerrero de su equipo

Diego Simeone, en una entrevista en hace solo un mes, dijo por primera vez que su equipo, el Atlético, ya no podía considerarse "el equipo del pueblo". Unas semanas más tarde matiza, sí se puede, aunque no en plenitud, sino caso como simbología. "No podemos decir que somos de pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo o fichamos un jugador por 120...pero sí podemos decir que socialmente, moralmente y emocionalmente somos todavía el equipo del pueblo, son nuestras raíces y mamamos eso y el club eso no lo cambiará por más que crezca económicamente", explicó el entrenador tras su visita a .

Eso en lo que respecta a la imagen general, a la posición del Atlético en el universo. En cosas más prosaicas, el equipo ganó con lo justos gracias a un gol de Vitolo. Eso, sin embargo, no le compra de momento un sitio en el once. "El cambio de sistema y de frescura con Llorente y Vitolo nos dio la opción de encontrar algo que no encontrábamos. Los jugadores no juegan sólo por un gol. Juegan por constancia, por trabajo, por esfuerzo…", contó Simeone.

Simeone no es inmovilista y la prueba de ello es que puso defensa de cinco por primera vez, un recurso poco común en su historial. Tiene que ver con la inclusión de la mayor estrella del equipo. "Joao Félix interviene poco, pero interviene de manera clave. Al principio creíamos que con Mario, Savic y Jiménez podíamos generar superioridad con sus delanteros y los tres en el medio. Al principio sucedió eso pero luego empezaron a competir. Joao, sigo insistiendo, llegó como segundo delantero, pero sus mejores jugadas arrancan en la derecha. Puede jugar ahí, en la derecha y eso nos da variedad. Me gusta", aseguró.

Y, además, ve la evolución en el equipo y como la parte de atrás se va asentando: "Nos gusta que sabe sufrir, que los partidos se dividan en distintos momentos, que a veces hay que cambiar. Contra el hubo momentos de sufrir, y ahora mejoramos las situaciones de gol. Morata tuvo dos, por ejemplo, la de Saúl al palo, la de Joao… el equipo creo que se manejó mejor que el partido anterior con el resultado anterior con el Getafe"