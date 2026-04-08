Simeone: Lo que vivimos tras la jugada de Álvarez en el Camp Nou no fue nada fácil

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, destacó el trabajo colectivo ante el Barcelona, que cuenta con jugadores muy potentes en ataque. Los rojiblancos ganaron 2-0 en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa posterior, afirmó: «Nos defendimos de forma muy organizada y realizamos un buen trabajo colectivo para impedir que el rival impusiera su potente ataque, que conocemos muy bien. Este equipo ha ganado 22 de sus últimos 23 partidos y ha marcado en todos ellos, por lo que la defensa organizada era nuestra prioridad número uno».

“Salvo en los primeros 15 minutos, con dos o tres ocasiones claras, no creamos más oportunidades porque el rival nos presionó muy alto y no nos dejó tiempo ni espacio para jugar”, añadió.

Luego llegó la jugada que buscábamos: Julián Álvarez hizo una gran internada. Yo estaba lejos, pero su magnífico control lo dejó solo ante el portero. Luego quedó clara la falta, el VAR llamó al árbitro, se confirmó la expulsión y Julián marcó un gol magnífico».

Sobre la segunda parte, añadió: «En la segunda parte, el rival se basó más en los contraataques que en su juego ofensivo organizado. Con el paso de los minutos intentaron recortar el marcador y adelantaron a más jugadores ofensivos».

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Y añadió: «Nosotros lo vivimos defendiendo el 1-0 y luego el 2-0, sin poder sentenciar con el tercero, y eso no es fácil».

Concluyó: «El rival mantuvo la calma y se llevó un buen resultado. Sabemos las dificultades que tendremos el martes, pero estamos preparados».