Simeone: "¿João Félix? Talento tiene, todos lo ven...vamos a darle tiempo"

"Ningún futbolista a los 20 años es una estrellas absoluta y él está en ese proceso", asegura el entrenador colchonero

Confía en su equipo y confía en Joao Félix. Diego Pablo Simeone, entrenador del , analizó la actualidad rojiblanca y habló del choque que su equipo disputará este martes en Balaídos frente al de Vigo. En caso de conquistar los tres puntos, el Atleti tendría muy cerca su objetivo de ser, virtualmente, nuevo equipo de Champions la próxima temporada.

Acerca del enfado de Joao Félix tras el partido del , que por cierto no estará ante el Celta al haberse lesionado, Simeone comentó: “Salía del partido con un golpe, ante el , había entrenado con dolores pero sostuvo el entreno con entusiasmo. Hizo un primer tiempo interesante, con ocasiones. Y hay otras situaciones que tiene que mejorar. Nos centramos en Joao Fëlix, pero hay un montón de casos más, como Lodi, que es joven, por ahí tiene partidos extraordinarios pero en otros no sostiene ese equilibrio", dijo.

Simeone pide paciencia para Joao Félix: "Muy pocos con 20 años son estrellas absolutas, tiempo"

Simeone no se detuvo y quiso seguir explicándose: "Es algo normal porque son jóvenes. Vamos a darles tranquilidad, talento tiene Joao, calidad tiene... Tiene que tener paciencia, no desengancharse. Ese enojo que tiene por lo que quiere mostrar, por sus cualidades, a veces le cuesta. Eso le dará la maduración, el equilibrio, ponerse a disposición para aprender, porque muy pocos a los 20 años son estrellas absolutas. ¿Que talento tiene? Obvio, eso lo vemos todos. Él es humilde, educado, respetuoso, trabajador... así que tiempo”, pidió Simeone para Joao Félix.

Simeone insiste: "Hicimos un buen trsabajo en la cuarentena"

Acerca del partido ante el Celta en Balaídos, Simeone comentó: "Estamos ante un rival que necesita asentarse en la tabla, con un entrenador que tiene claro sus ideas y que juega muy bien" y también quiso dejar claro que el grupo está "centrado en entrenar y prepararnos para un partido complicado ante un rival que juega muy bien como el Celta”, aclaró.

Sobre si esperaba que su equipo volviese tan bien del confinamiento, el Cholo comentó: “Hicimos un buen trabajo en la cuarentena, hablamos mucho con ellos por zoom para que cuando volviésemos encontrásemos rápido lo que queríamos, con un buen trabajo físico en sus casas, y una buena rotación de los jugadores. Hemos jugado un partido cada tres días o cuatro, nos teníamos que adaptar a lo que había y a las circunstancias".

El recuerdo emocionado de su gol al en el Vicente Calderón

Sobre sus recuerdos del Vicente Calderón y su adiós definitivo, Simeone explicó: “Tengo los mejores recuerdos de lo que me tocó vivir desde el primer día en el Atlético y el Calderón era nuestra casa. Seguirá siendo en la mente en los recuerdos. Los recuerdos son espectaculares. El gol ante el Albacete que nos permitía ganar que me quedará siempre en el recuerdo por la alegría de los compañeros, el estadio en rojiblanco... Más allá de que no esté el estadio, esos recuerdos siempre estarán para mí”.

Simeone: "Si al Madrid le cobran más penaltis es que está más tiempo en el área"

Sobre su opinión acerca del VAR, el Cholo fue contundente: “No voy a repetir cosas que dijimos en su momento y no tiene sentido ahora. ¿Qué pienso del VAR? Expone todo. Antes no teníamos ni la opción de darnos cuentas de cosas que se ven. Luego los árbitros son personas que se pueden equivocar también. Es más justo. Si te cobran más penales es porque estás más tiempo en el área contraria. Si al le cobran más es que está más tiempo ahí”.

Además, Simeone añadió que ahora todo lo ve otro árbitro, con la tranquilidad de las repeticiones: “En la velocidad del fútbol es difícil leer lo que pasa, pero ahora lo ve otro árbitro con la tranquilidad en la televisión. La gente también, desde sus casas. Luego hay unas personas que deciden. Vamos a ser perjudicado o beneficiados, pero ahora nos queda a todos más claro si es ‘off-side’, si una jugada es penalti... Se ve, quedamos más expuestos todos”.