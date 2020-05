Simeone: "Hablan de suerte en Anfield y perdiendo 2-0 marcamos 3 goles"

El entrenador del Atlético de Madrid charló con la AFA y habló de su equipo, de la victoria en Anfield...y de la selección argentina

Diego Pablo Simeone mantuvo una charla con Sergio "parapenaltis" Goycochea para el diario argentino "Olé", en la que repasó la actualidad del fútbol argentino, de la selección albiceleste y por supuesto, habló del . Para el "Cholo", todo lo que rodea a la selección argentina podría resumirse así: "Si salís campeón del mundo sos referencia y si perdés, sos un tipo negativo, fracasado. Que no diste todo. Los chicos han respondido muy bien hasta las circunstancias donde desgraciadamente les ha tocado perder, es doloroso ese estado. Para los que la vivieron y para los que somos de Selección y no nos ha tocado ganar. Ganar, gana uno", comentó.

Acerca del Atlético de Madrid y su victoria en Anfield ante el , Simeone explicó lo siguiente: "El fútbol es como el boxeo porque debes saber cuando es momento de atacar. En el Atlético, sabemos las virtudes que tenemos como equipo. El ejemplo es cuando jugamos contra el Liverpool, un equipo tremendo, sabíamos que podíamos lastimarlo", explicó el argentino. Después añadió "cuando hablan de que el tuvimos suerte, yo pienso en un equipo que perdía 2-0 e hizo tres goles. Eso no es suerte. Los partidos hay que valorarlos enteros".

"Contra el Liverpool sabíamos que Morata estaba lesionado, y que iba a recaer. Perdíamos 1-0 y la tensión subía. Yo pensaba 'como ponga a Morata, allá prorroga, y se me vuelva a lesionar, me suicido; lo voy a aguantar hasta el final'. Y salió bien: se lesionó pero marcó", aseguró Simeone para explicar cómo rompieron los récords del Liverpool.

El artículo sigue a continuación

Acerca de las dos finales de Champions perdidas contra el , Simeone también hizo una reflexión interesante: "La derrota de la primera final de Champions no fue un fracaso, la segunda sí. Fracaso significa cuando tienes un objetivo y no llegas. En Lisboa veníamos de ganar la liga. Había sido una temporada extraordinaria. Además, el Madrid había sido mejor en los 90 minutos, y en el alargue fueron contundentes. En Milán no. Y que la tanda de penales te lo vuelva a quitar, a un equipo con tan pocas finales en su historia... yo pensaba 'cómo hago para volver a levantar esto".

Por último, Simeone también habló de las diferencias entre Messi y Maradona: "Son diferentes. Uno es una máquina de hacer goles. Lo he sufrido diariamente estos últimos años. El otro era el fútbol argentino representado en una persona. Hoy parecería que Messi, más maduro, empieza a exteriorizar, y a Diego no le costó nunca. Podrían jugar juntos", dijo el Cholo. También tuvo una reflexión para Cristiano Ronaldo sobre si podrían jugar juntos, diciendo que "agregar a Cristiano estaría más complicado. Empezaríamos a tener agujeros. Siempre digo que si no corre uno, bien. Si no corren dos, díficil. Si no corren tres, imposible", sentenció.