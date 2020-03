Simeone, el matagigantes de Europa con una sola bestia negra: Cristiano

El Atlético hizo una auténtica gesta y doblegó al campeón de Europa, en su estadio y con una eliminatoria que se había puesto en contra. Con el pase del Atleti a cuartos de final de la uno de los miembros de la familia rojiblanca, Diego Pablo Simeone, acapara focos.

El técnico argentino visitaba por primera Anfield y sacó nota su examen. El cambio de Llorente por Diego Costa, que muchos entendieron como defensivo, acabó por darle la razón al convertir al centrocampista en protagonista del choque con dos goles. El tercero, el de Morata, quien también entró en el campo en la prórroga, una apuesta arriesgada del Cholo dado que el madrileño estaba lesionado.

En su primera temporada en la máxima competición continental conquistó Milán ganando 0-1, también doblegó al y al para meterse en la gran final.

También pasó por encima del Barcelona en la temporada 2015-2016, lo mismo que hizo ante el Bayern para volver a la final.

En la también acabó con grandes rivales como , así como ante el en la presente. En total 25 de las 26 competiciones a doble partido disputadas en competición nacional e internacional tras ganar el partido de ida.

Hasta ahora el argentino ha superado todas y cada una de las eliminatorias que ha jugado el Atlético salvo aquellas en las que ha participado Cristiano Ronaldo, la auténtica bestia negra del Cholo.

Solo cuando se ha cruzado con Cristiano ha salido derrotado. Además de las finales de Lisboa y Milán, el luso le ganó la partida al argentino vistiendo la camiseta del Madrid en la Champions de 2014-2015, en la 2016-2017 en semifinales y en la 2018-2019 en las filas de la Juve en octavos de final.

Diego Simeone has never been eliminated in the Champions League by a team without Cristiano Ronaldo



2013/14 - elim. by Cristiano

2014/15 - elimi. by Cristiano

2015/16 - elimi. by Cristiano

2016/17 - elimi. by Cristiano

2018/19 - elim. by Cristiano pic.twitter.com/odSehl4Lkf