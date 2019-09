Simeone: "El entrenador siempre es culpable..cuando se pierde, claro"

"No hay partido fácil para nadie en esta Liga. Todos estamos en camino de construcción", dijo el Cholo

Preguntado sobre si está en el punto de mira de todo el mundo, Simeone comentó: "No me detengo a pensar eso, trabajo para mejorar al club, pero al final es normal. Cuando hay un recambio de futbolistas, los entrenadores estamos expuestos. No me detengo a pensar individualmente. En fútbol los entrenadores tenemos siempre la culpa...Cuando se pierde, claro", dijo el argentino.

Sobre las críticas recibidas al , comentó: ""El periodismo es crítico y debe ser crítico, trabaja para generar opinión, escribir lo que ustedes ven, unos con más capacidad que otros y algunos buscando que se rompan los equipos. La crítica tiene que estar siempre, hay cosas que mejorar siempre. No me detengo a pensar en que a nosotros nos tratan de otra manera respecto a otros equipos. Hay que ganar. Un día ganas 7-3 y hay que mejorar cosas y otro ganas 1-0 y también hay que mejorar"

Acerca del momento de forma de Diego Costa, Simeone dijo "es preocupante para un delantero que no tenga situaciones, pero estamos hablando y trabajando con Diego. Viendo lo que tiene para mejorar y tiene un desafío individual importante, a rebelarse ante una situación que no es habitual para un futbolista como él", dijo el Cholo.

Sobre la posibilidad de jugar con Joao, Costa y Morata, dijo: "Álvaro es un chico emparentado al gol, desgasta más a los delanteros. Acompañado por Costa tenemos un dúo importante para generar peligro y luego con alternativas como Joao o Correa, que pueden jugar detrás"

"Hemos hecho una buena pretemporada y un arranque satisfactorio. No jugamos bien ante la Real ni el primer tiempo ante el , pero el equipo terminó mejor que el Celta el partido y eso nos da fuerza para lo que viene reciente, que es el , un buen equipo que tiene necesidades. No hay partido fácil para nadie. Todos estamos en camino de construcción", enfatizó Simeone.