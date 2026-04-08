Simeone derriba las murallas del Barcelona por primera vez... y el Atlético pone fin a dos décadas de sufrimiento

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, logró su primera victoria en el «Camp Nou», fin a una larga racha negativa.

El Atlético venció 2-0 en el Camp Nou en la ida de cuartos de la Champions.

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Antes de hoy, Simeone nunca había ganado en el Camp Nou: en 18 visitas había empatado 7 y perdido 11. La victoria de esta tarde ha borrado esas cifras.

Además, rompió la racha de 25 partidos sin perder del Barça en casa desde 2006.

La vuelta se jugará el martes en el Wanda Metropolitano.