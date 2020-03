Simeone defiende el VAR y habla de los pitos en el cambio de Joao Félix

El Cholo explicó que el luso estaba sobrecargado y por eso fue cambiado, algo que provocó el runrún en el Metropolitano durante el Atleti-Sevilla.

Simeone fue cuestionado tras el empate entre Atlético y Sevilla (2-2) por los tímidos pitos por parte de un sector de la grada durante el - cuando cambió a Joao Félix.

El portugués estaba siendo uno de los destacados del Atlético, canalizando el juego de ataque y dando una versión mejorada de sus últimas actuaciones, pero de nuevo fue cambiado por el Cholo.

En rueda de prensa tras el partido el técnico argentino lo justificó diciendo que “no le podemos contar a la gente que estaba un poco cargado del gemelo. El médico me dijo que tuviese cuidado con Joao porque le estaban dando calambres. Por eso llegó el cambio. Que haga un gol a la gente le pone contento porque marca un gol y porque es del Atlético. Es normal”.

Defensa del VAR

Pese a que el VAR intervino en dos acciones polémicas que significaron sendos penaltis para Atleti y Sevilla en dos acciones con las que se perdieron casi 11 minutos, Simeone defendió su uso: “Termina siendo más justo que injusto. Estoy lejos en la jugada del primer penal y muy lejos en el del segundo, así que no puedo entrar en valoraciones. No creo que lo determinante del partido haya sido el VAR. Ha sido un buen duelo con dos equipos que luchan por objetivos muy altos. No me voy a detener a hablar del VAR porque entre otras cosas no va a cambiar nada de lo que suceda en el futuro.

El estado físico de Morata, Trippier y Lodi

Simeone también explicó cómo están varios de sus jugadores tras sentir molestias. De Morata dijo que “tiene un golpe en la nalga. El médico me dijo que no sería nada. Estará ante el ”.

Respecto a Lodi y Trippier explicó que “no soy médico, me hicieron más preguntas de problemas físicos que del partido. Entendimos esta mañana que Lodi no era bueno que jugase por unas molestias. Trippier tuvo calambres. Simplemente un calambre”.