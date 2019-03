Simeone: "Con todos los respetos para Zidane, hoy no es oportuno hablar de él"

El Cholo confirma que Godín "está bien" y pasa de hablar del técnico francés, emblema de la Juventus que regresará al banquillo del Real Madrid.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció este lunes en la previa al partido del martes contra la Juventus, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League . Cabe señalar que Simeone finalmente sí podrá estar en el banquillo rojiblanco durante el partido, después de que la UEFA decidiera abrirle un expediente por tocarse los genitales en el partido de ida . La sanción para el argentino fue de 20 mil euros de multa.

Estas fueron las declaraciones que hizo el Cholo en sala de prensa:

La Juventus jugó el viernes y el Atlético, el sábado...

Esas cosas se pueden hablar para mejorar los equipos españoles en Champions. Nunca buscamos una excusa. Ojalá que en el futuro se pueda mejorar. Lo hacen bien en Inglaterra o en Italia, eso habla bien de los que trabajan por su nación.

La ventaja del Atlético

Cuando empieza una ronda tan importante con dos rivales así son dos tiempos, uno en casa y otro fuera. Quien se pueda desarrollar mejor en estos tiempos ganará.

¿Echa de menos a alguno en especial de los que no pueden jugar?

Echo de menos a todos los que no pueden jugar y mi mente está en los que pueden jugar.

¿Si quedan eliminados será un fracaso?

Son dos partidos, se trata de eliminatorias importantes y uno pasará. El que aproveche el espacio que te dan para jugar en casa se llevará la eliminatoria.

Es un icono para el Atlético y Zidane también es un icono...

Con todos los respetos para Zidane, no es oportuno ponerme a hablar de Zidane en la previa a un partido como Juventus - Atlético Madrid.

¿Cómo de importante puede ser Morata?

Morata como todos los delanteros del mundo dan soluciones para estirar al equipo, para sostener el juego, para aprovechar los espacios que un equipo que te agobia deja a sus espaldas. Ojalá pueda hacer un partido importante para el equipo.

¿Es el Atlético favorito?

No, porque es muy difícil en un entretiempo decir que un equipo es favorito. Hay que esperar a que termine.

¿Cómo está Godín?

Godín está bien y creo que podrá jugar. No creo que haya que hablar sólo de Cristiano Ronaldo. Está Dybala, Mandzukic, hay muchos jugadores importantes en la Juventus para mostrar atención.

¿Cómo motiva usted a la plantilla?

El artículo sigue a continuación

Nunca me gusta contar un poco cómo nos manejamos. Habla de un egocentrismo que no me gusta. Ellos saben cómo nos manejamos. Mañana en el mundo importa cómo salió el Atlético y no cómo jugó uno u otro futbolista. Sabemos que jugamos ante un equipo muy fuerte.

¿Cree que la Juve jugó la vuelta ya cuando acabó el partido del Wanda Metropolitano?

Es una pregunta para ellos.