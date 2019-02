Simeone cambió las reglas del derbi de Madrid

Desde la llegada del 'Cholo' al banquillo del Atlético, el Real Madrid ha dejado de buscar 'rival digno' para sus enfrentamientos en la capital.

Más de una década sin que el Atlético de Madrid lograra imponerse ni en un solo partido al Real Madrid, goles que castigaban las redes colchoneras cuando casi no había empezado el partido, la hinchada madridista buscando rival digno para el derbi madrileño y golpes y más golpes, ya fuera en el Vicente Calderón o en el Santiago Bernabéu. Todo ello tenía cabida en el guión habitual de los enfrentamientos en la capital de España; hasta que llegó un hombre.

El historial entre Atlético Madrid y Real Madrid

Diego Pablo Simeone se sentó en el banquillo del Atlético y decidió que los derbis madrileños no podían estar tan desequilibrados, asi que dotó a los rojiblancos de tensión competitiva, intensidad, coraje y garra para que el Real Madrid no pasara por encima de ellos cada vez que se cruzaba en su camino. Sería faltar a la verdad si decimos que con esa receta ha dado la vuelta a la tortilla, pero por lo menos ha logrado que la tostada no caiga siempre del mismo lado.

De la mano del 'Cholo', el equipo se contagió de su espíritu y ha llegado a conquistar una Copa del Rey disputando la final ante el Real Madrid en el coliseo blanco y una Supercopa de España también midiéndose a los madridistas. Asimismo queda para el recuerdo el 4-0 de hace cuatro campañas o la actual racha de cuatro visitas ligueras consecutivas a Chamartín sin perder ante el Real Madrid (tres victorias y un empate). ¿El único lunar? El conocido por todos, el haber perdido dos finales de la Champions League -aunque llegar a esas instancias era prácticamente impensable para el Atlético pre-Simeone-.

Además, en la final de la Supercopa de Europa del pasado 15 de agosto tuvo al fin una pequeña venganza a nivel continental tras vencer por 2-4 a su eterno rival en la tercera final en la que vence a los merengues, de hecho, sólo perdio las de la Champions. Así las cosas, el Real Madrid sabe que el del próximo sábado será un derbi decente y contra un rival digno.