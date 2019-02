Simeone: "A los críticos les diría que Morata es importante para el equipo"

Conferencia de prensa del Cholo previa al choque ante el Betis

Diego Pablo Simeone habló en conferencia de prensa sobre el partido que el Atlético de Madrid tendrá que disputar este fin de semana frente al Real Betis, que podría significar el debut de Álvaro Morata con la camiseta rojiblanca. De ese y más temas le han preguntado hoy a Simeone los periodistas.

¿Qué puede aportar Morata al Atlético de Madrid?

Es un jugador importante para nosotros, de los cuatro delanteros que tenemos hasta el final de temporada y es compatible con Griezmann, Costa y Kalinic, nos abre posibilidades de tener un finalizador de área. Costa es más potencia, Kalinic más posicional, Griezmann juega más cómodo con un punta y Morata se le puede definir como finalizador.

¿Está contento con la plantilla?

El club ha trabajado en consecuencia de las situaciones. Con Morata pasamos a tener cuatro delanteros con características diferentes que abre un mayor abanico al entrenador y al equipo.

¿Hay ventaja en enfrentarse a equipos que siguen jugando la Copa?

Nosotros estamos acostumbrados a competir, es lo mejor y estamos acostumbrados a disputar partido entre semana y no a tener una semana entera para preparar un partido. Es una situación bonita para el Betis, ellos tienen mucho entusiasmo, un fútbol que potencia continuamente la salida de juego, que ante una presión mala tuya aparezcan todos los espacios que les gusta tener y un fútbol habitual en Setién, que a mejores jugadores más se potencia.

¿Qué mensaje le manda a la afición que critica a Morata?

Lo importante que es Morata para nuestro equipo.

¿Le puede beneficiar el Clásico en Copa?

No estamos mirando eso. No me pongo a pensar si sacaremos beneficio, es mejor jugar que entrenar.

¿El equipo tiene más confianza?

Creo que estamos creciendo, a partir de enero hemos tenido un crecimiento desde el ataque provisional y reforzando el trabajo defensivo y a más contundencia siempre se verá un mejor juego.