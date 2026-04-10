Siguiendo los pasos de Zamalek y Al Ahly, Mourinho está a punto de lograr un hito histórico, aunque con un regusto amargo

José Mourinho avanza firme al frente del Benfica, que podría hacer historia al no haber perdido aún en la liga portuguesa. Pese a ello, persiste el descontento en el club y entre su afición.

A seis jornadas del final, el Benfica es tercero, a siete puntos del líder, el Oporto, por lo que el título se antoja complicado.

El equipo de Mourinho suma 19 victorias y 9 empates en 28 jornadas, mientras que el Oporto, con 23 triunfos y 4 igualadas, solo ha perdido una vez y está cerca de asegurar el título.

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La abundancia de empates, sumada a la falta de contundencia en duelos clave, ha complicado la pelea por el título.

A ello se suman las eliminaciones en Champions ante el Real Madrid, en la Copa de Portugal frente al Oporto y en la Copa de la Liga contra el Braga, lo que deja la liga como única opción de título.

Una nueva temporada sin títulos amenaza a Mourinho.

Mourinho podría cumplir su cuarta temporada sin títulos desde que ganó la Conference League con la Roma en 2021-2022.

Aunque sigue invicto, el Benfica podría cerrar la temporada sin perder y, aun así, sin títulos.

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Ocurrió también en la 1977-1978: el Benfica acabó con los mismos 51 puntos que el Oporto, pero la diferencia de goles dio el título al rival.

Casos similares se dieron con el Zamalek egipcio en 1980-1981, el Al-Ahli saudí en 2014-2015, el Galatasaray turco en 1985-1986 y el Perugia italiano en 1978-1979, todos invictos pero sin título.