Sigue por fuera de los ocho: América dejó dos puntos en Manizales ante el Once

El Diablo fue más que el Blanco, pero careció de un mejor ataque y sufrió lesiones importantes.

A falta de seis partidos para completar su calendario de la Liga, el cuadro americano está parcialmente a un punto del octavo lugar que hoy posee el Medellín, pero ese calendario no se muestra nada fácil y la posibilidad de no clasificar no se puede desconocer.

De ahí la importancia que tenía el partido de esta noche en Palogrande, ante un desdibujado Once Caldas que marcha en las últimas posiciones, lejos de ser el equipo de cuidado que supo ser el año anterior. Por eso el empate, para el América, sabe a derrota, más aún con las lesiones de Luis Paz y Adrián Ramos.

Tras el gol de Lucumí en el amanecer del partido, los tres puntos solo estuvieron 20 minutos en el bolsillo escarlata, que se vio sorprendido en el balón aéreo del local que encontró el empate y después, salvo algunos contra-ataques puntuales, poco más hizo por hacer respetar su casa.

El dominio impuesto por los de Cruz Real, especialmente en el primer tiempo, no se vio recompensado y se tuvo que conformar con la igualdad. Tampoco logró cambiar el curso del partido con Duván Vergara y Diber Cambindo, dejando en evidencia que no fue el mejor partido en ataque para los vallecaucanos.

Además del empate, la falta de eficacia y las lesiones, al América debe preocuparle los próximos partidos que tiene, pues todos -salvo Alianza Petrolera- serán ante rivales directos por la clasificación. Medellín, Millonarios, Equidad, Jaguares y Tolima, serán los jueces que determinarán si habrá opción de tricampeonato o no.