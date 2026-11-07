Cómo ver el Nottingham Forest vs Manchester City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

El Manchester City visita al Nottingham Forest en el City Ground en un partido de la Premier League, con el objetivo de poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas en competiciones nacionales.

El gol de la victoria de Erling Haaland en los últimos minutos ante el RB Leipzig entre semana dio al equipo de Enzo Maresca un triunfo por 3-2 en la Champions League, pero el noruego reconoció sin rodeos que el City debe ser más contundente cuando se pone por delante. Los errores defensivos que permitieron al Leipzig empatar dos veces preocuparán a Maresca de cara al partido de este fin de semana.

El Forest llega en un momento complicado en la Premier League, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos. El equipo de Oliver Glasner ha encajado seis goles en esas cuatro derrotas y ocupa la 19.ª posición de la tabla, por lo que no puede permitirse perder en casa.

El City ocupa la segunda posición en la clasificación de la Premier League y querrá consolidarla antes del parón internacional. Haaland, que lució el brazalete de capitán entre semana, atraviesa una racha goleadora y será el hombre al que deberá frenar la defensa de Glasner.