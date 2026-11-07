Cómo ver el Inter Miami CF vs Charlotte FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Nu Stadium

El Inter Miami CF cierra la temporada regular de la MLS 2026 en el Nu Stadium frente al Charlotte FC, con Lionel Messi y el equipo impulsados por una victoria crucial en el tramo final de la campaña.

Miami llega a la última jornada tras asegurarse una plaza en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 gracias a una remontada por 2-1 ante el New England Revolution. Messi fue el artífice de aquel resultado: asistió a German Berterame en el gol del empate antes de marcar él mismo el tanto de la victoria. El equipo del argentino suma 59 puntos en 33 partidos antes del último encuentro.

El equipo de Kily Gonzalez ocupa actualmente la segunda posición de la Conferencia Este. Con su plaza en la Copa de Campeones ya garantizada, Miami se centra ahora en asegurar su posición de cara a los playoffs y llegar con impulso a la postemporada.

El Charlotte FC llega a este encuentro en buena forma, tras ganar sus dos últimos partidos por idéntico marcador de 4-0 ante el Orlando City y el CF Montreal. El equipo de Dean Smith ocupa la quinta posición de la Conferencia Este y buscará terminar la temporada regular con buen pie.

Los visitantes se juegan poco en cuanto a su posición de cara a los playoffs, pero dos victorias contundentes consecutivas habrán dado confianza a la plantilla. Charlotte querrá mantener esa forma en los playoffs y no viajará a Miami para limitarse a cumplir el trámite.

El futuro de Messi en el club parece decidido. Diversas informaciones confirman que el futbolista de 39 años no tiene intención de marcharse cedido de Miami en invierno. Fuentes del mercado de fichajes afirman que está comprometido a cumplir su contrato hasta diciembre de 2028 y que sigue abierto a una nueva ampliación.

A continuación, todo lo que necesitas saber para ver en directo el Inter Miami vs Charlotte FC.

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