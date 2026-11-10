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Sigue en directo hoy el SL Benfica vs. Austria Wien W: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

SL Benfica vs Austria Wien W
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Guía completa para saber cómo ver en directo el SL Benfica contra el Austria Wien W en la Liga de Campeones femenina hoy.

Cómo ver el SL Benfica vs Austria Wien W con una VPN

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
Benfica Campus

El SL Benfica recibe al Austria Wien W en el Benfica Campus de Seixal en la Champions League femenina. Ambos equipos buscan enderezar sus complicadas campañas en la máxima competición europea de clubes.

El Benfica ocupa el 12.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y no ha logrado mantener la regularidad: solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos en la competición. El equipo de Ivan Baptista querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa ante un rival austriaco.

El Austria Wien W llega a Portugal en una situación aún más delicada. El equipo de Stefan Kenesei ocupa el 15.º puesto en la clasificación y lo ha tenido difícil a este nivel, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros.

Entre los últimos resultados del Benfica figuran abultadas derrotas ante el Arsenal Women y el Bayern Munich, aunque logró ganar a domicilio a la Juventus en septiembre. Ese resultado demostró que puede competir, pero le ha faltado regularidad ante su afición.

La única victoria del Austria Wien W en esa misma serie de cinco partidos llegó ante el Brann en la fase de clasificación. Aquel 4-0 queda lejos de su realidad actual en la fase de liga. Desde entonces ha perdido contra la Juventus y el Chelsea FC Women y ha empatado con el Inter.

Ambos clubes necesitan puntos para evitar la parte baja de la tabla, por lo que este encuentro tiene una importancia considerable para sus aspiraciones europeas de esta temporada.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el SL Benfica vs Austria Wien W.

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  • I. Baptista

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