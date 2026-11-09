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Primera A
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Sigue en directo hoy el Junior FC contra el Cúcuta: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Junior vs Cucuta
Junior
Cucuta
Primera A

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de Primera A entre Junior FC y Cúcuta.

Cómo ver el Junior FC contra Cucuta con una VPN

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 18

El Junior FC recibe al Cucuta en un partido del Torneo Clausura de la Primera A en el que ambos equipos persiguen objetivos muy distintos.

El Junior de Sebastian Viera atraviesa un momento difícil. Perdió 3-2 ante el Llaneros FC en su último partido y solo ha logrado una victoria en sus cinco encuentros más recientes de Primera A, con dos empates y dos derrotas.

El Cucuta llega en mejor forma de lo que podría sugerir ese balance. El equipo de Nicolas Chiesa venció 1-0 al Santa Fe en su último partido, un resultado que prolonga su tendencia a rendir por encima de lo esperado ante rivales consolidados.

En la clasificación del Clausura, el Junior ocupa el 17.º puesto y está en serios apuros por el descenso, mientras que el Cucuta es 10.º. Los locales necesitan puntos con urgencia. Los visitantes verán una oportunidad ante un equipo falto de confianza.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Junior FC contra Cucuta, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Novedades y plantillas de los equipos

Junior contra Cucuta alineaciones probables

Manager

  • S. Viera

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