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Cómo ver el Racing Santander-Real Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

El Real Madrid visita el Estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en un partido de LaLiga que llega en un momento decisivo para el equipo de Jose Mourinho.

Los blancos afrontan el partido del domingo tras una contundente victoria por 2-1 en el Camp Nou, un resultado que redujo a solo tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación. El equipo de Mourinho está ahora al acecho y cualquier resultado que no sea una victoria ante un Racing de mitad de tabla se consideraría una oportunidad perdida.

El Racing ocupa la 13.ª posición en LaLiga y ha sido irregular en casa, aunque llega a este encuentro tras encadenar dos victorias entre la copa y la liga. Al equipo de Jose Lopez no le faltará motivación ante el vigente campeón.

Para el Real Madrid, el reto es mantener la buena dinámica sin varios jugadores clave. Vinicius Junior cumple una sanción, mientras que las lesiones siguen mermando la plantilla. Se espera que Kylian Mbappe, autor de dos goles en el Clásico, vuelva a asumir el peso del ataque.

Fuera del campo, Mbappe se ha visto envuelto en una polémica por unos comentarios sobre Mao Zedong que provocaron fuertes críticas en China y llevaron a la rescisión de contratos de patrocinio y a la suspensión de las retransmisiones por parte de China Media Group. El Real Madrid ha emitido desde entonces una disculpa formal y el club estará deseando volver a centrar la atención en lo que sucede sobre el terreno de juego.

Con la lucha por el título cada vez más ajustada y el Real Madrid necesitado de seguir cerca del Barcelona, este es un partido que el equipo de Mourinho debe ganar. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

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