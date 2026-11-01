Cómo ver el Marsella-Toulouse con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 9 1 nov 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

El Marsella recibe al Toulouse en el estadio Orange Vélodrome en un partido de la Ligue 1 al que ambos clubes llegan en momentos distintos de sus respectivas temporadas.

El equipo de Bruno Genesio afronta este encuentro tras una emocionante victoria por 4-3 ante el Le Havre en su último partido de la Ligue 1. El resultado puso de manifiesto tanto la calidad ofensiva como la fragilidad defensiva que han marcado su temporada. El Marsella ganaba 4-0 antes de que la frenética reacción final del Le Havre dejara un desenlace de infarto en el Vélodrome.

En todas las competiciones, el Marsella ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su rendimiento en la Europa League ha sido motivo de preocupación: las derrotas ante el Olympiacos y el Sturm Graz han aumentado la presión sobre Genesio para que consiga resultados más regulares en la competición doméstica.

El Toulouse llega en la novena posición de la Ligue 1, un puesto por encima del Marsella en la clasificación, y atraviesa una racha estable, aunque poco destacada. El equipo de Jens Berthel Askou empató 0-0 con el Troyes en su partido más reciente y ha mostrado solidez en las últimas semanas.

El conjunto visitante también afronta este desplazamiento con bajas por lesión, mientras que el Marsella no podrá contar con jugadores importantes por el mismo motivo en su intento de afianzarse en la mitad superior de la tabla.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Marsella-Toulouse.

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