Cómo ver el Leeds United contra el Tottenham Hotspur con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 07:30 Elland Road

El Leeds United recibe al Tottenham Hotspur en Elland Road en un partido de la Premier League. Ambos equipos buscan poner fin a su reciente irregularidad y escalar posiciones en la clasificación.

El equipo de Daniel Farke no encuentra la regularidad: no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de liga y ha caído al 12.º puesto. La derrota en casa ante el Bournemouth en su último encuentro habrá frustrado a la afición de Elland Road, y el Leeds necesita reaccionar.

El Tottenham llega al oeste de Yorkshire en mejor forma, tras ganar tres de sus últimos cinco partidos de la Premier League. El equipo de Roberto De Zerbi venció al Chelsea por 2-0 y al Crystal Palace por 2-0 en sus dos compromisos ligueros más recientes, señal de que está ganando confianza en el momento oportuno.

El Tottenham afronta el partido con varias bajas por lesión de jugadores del primer equipo, aunque el regreso de Lucas Bergvall tras un problema de rodilla podría dar a De Zerbi una opción más en el centro del campo. El Leeds también estará sin un par de jugadores importantes, por lo que la profundidad de las plantillas será un factor para ambos banquillos.

Fuera del campo, la situación del Tottenham en el mercado de fichajes ha despertado interés esta semana, con informaciones que vinculan a Lucas Bergvall con el Barcelona, el Napoli y la Juventus de cara a enero. El Tottenham mantiene que cualquier salida exigiría encontrar antes un sustituto, así que todo apunta a que el sueco seguirá por ahora en el norte de Londres.

Mientras tanto, el Leeds también prepara sus movimientos para enero y sigue al centrocampista maliense Issouf Sissokho, con quien Farke busca reforzar la medular.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Leeds United contra el Tottenham Hotspur.

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