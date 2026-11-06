Cómo ver el Everton-Coventry City con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Premier League - Jornada 10 6 nov 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

El Everton recibe al Coventry City en el Hill Dickinson Stadium en un partido de la Premier League que llega en un momento decisivo de la temporada para ambos clubes.

El equipo de David Moyes llega al encuentro tras una trabajada victoria por 1-0 en el campo del Newcastle United el lunes por la noche, con un gol de Thierno Barry en la segunda parte que le dio los tres puntos. El triunfo prolongó una buena racha de resultados en la que el Everton ha ganado dos partidos consecutivos entre todas las competiciones.

Kiernan Dewsbury-Hall ha sido el jugador más destacado en las últimas semanas: solo en la victoria ante el Newcastle dio tres pases clave y recorrió 11,9 km. El estado de forma del futbolista de 28 años ha llamado mucho la atención y cada vez hay más voces que piden su convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra de cara al próximo parón internacional.

El Coventry llega bajo la dirección de Frank Lampard con algo que demostrar tras una racha de resultados irregulares. Ocupa el 16.º puesto de la Premier League y buscará dar continuidad a su convincente victoria por 3-1 en el campo del Sunderland en su último partido liguero.

Jack Grealish sigue ausente de la plantilla del Everton. El centrocampista del Manchester City, que juega cedido, no ha participado en dos partidos consecutivos tras una supuesta infracción de la disciplina del club, y el entrenador Moyes apenas ha dado pistas sobre cuándo podría volver a estar disponible el jugador de 31 años.

Moyes solo ha hablado brevemente de la situación de Grealish y ha señalado que el club decidirá sobre su disponibilidad cuando llegue el momento. Esa incertidumbre pesa sobre la preparación del Everton, aunque sus últimos resultados apuntan a que la plantilla ha sabido salir adelante sin él.