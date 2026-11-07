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Major League Soccer
team-logoAustin FC
Q2 Stadium
team-logoPortland Timbers
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Sigue en directo el Austin FC-Portland Timbers de hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Austin FC vs Portland Timbers
Austin FC
Portland Timbers
Major League Soccer

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Austin FC contra Portland Timbers en la Major League Soccer hoy.

Cómo ver el Austin FC vs Portland Timbers con una VPN

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Previa del partido

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Major League Soccer - Jornada 34
Q2 Stadium

El Austin FC recibe al Portland Timbers en el Q2 Stadium de Austin en un partido de la Conferencia Oeste de la MLS de gran importancia para ambos clubes, ahora que la temporada regular entra en su recta final.

El equipo de Davy Arnaud llega en un momento complicado. El Austin ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la MLS, incluida una derrota por 4-1 ante LA Galaxy en su encuentro más reciente, y sus opciones de disputar los playoffs se reducen cada semana. Situado en el 14.º puesto de la Conferencia Oeste, el conjunto local está sometido a una gran presión.

El Portland llega en una dinámica positiva. El equipo de Marti Cifuentes ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluidas dos victorias consecutivas ante Charlotte FC y St. Louis City, y derrotó por 3-1 al Houston Dynamo FC en su encuentro más reciente. El Timbers ocupa el octavo puesto del Oeste y sigue de lleno en la lucha por los playoffs.

El Austin no puede permitirse perder este partido. Una derrota en casa prácticamente acabaría con sus aspiraciones de disputar la postemporada y aumentaría la presión sobre la plantilla de Arnaud, a la que le quedaría poco tiempo para recuperarse.

El Portland, en cambio, viajará con confianza. Sus últimos resultados han convertido lo que parecía una temporada difícil en una candidatura real a la postemporada, y una victoria en Austin reforzaría aún más su posición.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Austin FC vs Portland Timbers, incluido el canal de televisión, los detalles de la retransmisión en streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas

Austin FC contra Portland Timbers alineaciones probables

Manager

  • D. Arnaud

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