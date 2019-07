Siete clubes amenazan con parar el torneo boliviano

Oriente, Blooming, Sport Boys, Guabirá, Destroyers, Royal Pari y Wilstermann piden una reunión urgente con la Federación Boliviana de Fútbol.

El fútbol boliviano pasa por una profunda crisis tras el anuncio de siete clubes de la División Profesional que anunciaron con parar el torneo Clausura si no existe una reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, en las próximas horas.

Los seis clubes de Santa Cruz, Blooming, Oriente Petrolero, Guabirá, Destroyers, Royal Pari, Sport Boys, y el cochabambino Wilstermann, se reunieron este jueves y solicitaron una reunión urgente con Salinas para hablar unos temas competentes al actual torneo Clausura, caso contrario entrarán en un paro de actividades.

El motivo principal para solicitar esta reunión es para tratar el tema de la habilitación de los jugadores que pasaron de una institución a otra, además del tema del amaño de partidos tras las denuncias hechas en las últimas horas.

"Esto no es una forma de buscar entorpecer el campeonato, sino llevar de la mejor manera, caso contrario hemos tomado la decisión -de no darse esta reunión-, de no llegar a un buen fin, apegado a la legalidad, de entrar en paro del fútbol profesional", declaró Juan Jordán, presidente del club Blooming, quien fue el portavoz del pedido de los siete clubes bolivianos.

Tras jugarse la primera fecha, se produjeron dos impugnaciones. Primero fue Destroyers que observó la participación del colombiano Yoni Angulo en su partido contra Nacional Potosí. El segundo club en impugnar fue Sport Boys que también observó la mala habilitación de Miguel Suárez en el plantel de Always Ready. Tanto Destroyers como Sport Boys perdieron sus partidos en condición de local.

También quisieron impugnar Blooming, Oriente Petrolero y Guabirá, pero la Federación Boliviana de Fútbol sacó un comunicado en el que indicaba que la FIFA dio el visto bueno para que los clubes puedan habilitar jugadores que pertenecieron a otros equipos en una sola temporada, razón por lo que los tres clubes desestimaron de impugnar sus compromisos.

También piden hablar sobre el tema de amaño de partidos y sobornos. Hace días se conoció el caso de un jugador de Always Ready quien se comunicó con tres futbolistas de Sport Boys por un tema de apuestas, luego el presidente de Destroyers, Carlso Blanco, dijo que también recibió llamadas en las que le pedían dinero para que su equipo no pierda.