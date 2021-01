Siete claves para saber qué esperar de Marcelino en el Athletic Club de Bilbao

Una pieza para conocer mejor cómo será el inicio de su nueva etapa como entrenador de la primera plantilla rojiblanca.

La destitución de Gaizka Garitano tras el partido ante el supuso una sorpresa entre los aficionados del . No por el desempeño del equipo rojiblanco a manos del técnico de Derio, sino porque nadie esperaba que fuera a tener lugar después de una victoria.

Aun así, tras el lógico asombro, la sensación de alivio se apoderó pronto del entorno de un club que deportivamente está sufriendo más de lo que se le presuponía en atención a la calidad de sus jugadores.

Tal y como pudo confirmar Goal poco después de conocerse el cese de Garitano, el nuevo inquilino del banquillo de San Mamés era Marcelino García Toral. Aspecto que se hizo oficial desde la entidad de Ibaigane unas horas más tarde.

El entrenador asturiano es un viejo conocido de los aficionados al fútbol, pero para conocer mejor cómo será el inicio de su nueva etapa como manager de la primera plantilla rojiblanca, vamos a desgranar siete claves sobre lo que llega con Marcelino.

1. El valor del Athletic

El nuevo entrenador del Athletic ficha por el club muy consciente de que aterriza en uno de los que considera cuatro clubes más grandes de la Liga. Él, que ha entrenado en otras entidades de mucha historia y solera como el o el , conceptúa al club bilbaíno como el más importante de su carrera hasta la fecha.

Además, sabe que tiene la oportunidad de lograr dos títulos con tan solo ganar tres partidos: la final de Copa pendiente y los dos choques de la Supercopa. Y asimismo, por si fuera poco, imponerse en la competición del KO supondría asegurarse el billete para jugar en Europa y en la Supercopa de la próxima temporada.

2. Mensaje a la plantilla

Uno de los primeros pasos que va a dar es el de tener una conversación con la plantilla al completo para aclarar una serie de cuestiones desde el principio. Un grupo, ojo, en el que alrededor de la mitad de sus miembros no se dirigía la palabra en los últimos tiempos con Gaizka Garitano. Para Marcelino, el máximo esfuerzo en el día a día y en los partidos es innegociable. Además, todos los componentes del equipo parten de cero, sin importar si estaban contando para el anterior cuerpo técnico o no. El que no responda a las exigencias, joven o veterano, no encontrará acomodo en el once. Caiga quien caiga.

Cabe añadir que su segundo, Rubén Uría, será el nexo de unión con la plantilla en el día a día. Su excelente perfil relacional con los futbolistas que ha tenido a su cargo, le precede.

El artículo sigue a continuación

3. Báscula de precisión

El técnico de Careñes es un obseso de mantener el peso ideal de cada jugador. Una cuestión que lleva tan a rajatabla que todos los futbolistas tienen que pesarse a diario para ser controlados en todo momento. Si la báscula no muestra el peso exigido por García Toral, el jugador en cuestión pagará las consecuencias del incumplimiento. Por poner un ejemplo, en el pasado se dio la circunstancia de que un jugador franquicia de una de sus plantillas, se perdió un encuentro ante el por excederse solamente 100 gramos sobre lo convenido. En ese aspecto ha sido siempre implacable.

Asimismo, con Marcelino llega Ismael Fernández, un preparador físico de campanillas que desde que comenzaran su relación en la época del de Huelva, no se deja pelos en la gatera a la hora de tener a los grupos en un perfecto estado competitivo.



4. El sistema de juego

El partido ante el Elche ha sido el último en el que la afición rojiblanca ha visto un 4-2-3-1 como sistema. El Athletic de Marcelino dibujará sobre el césped un 4-4-2 presionante en el que la fortaleza defensiva será la base del equipo junto al juego de constante búsqueda de un veloz contraataque. La llegada del entrenador asturiano podría devolver al primer plano de la actualidad a un Iñaki Williams cuyas mayores virtudes no han sido convenientemente explotadas durante la era Garitano. Si la Pantera respondiera con una puesta a punto física como la que se le va a exigir, el nuevo ecosistema del Athletic le convertiría en uno de los más beneficiados de la plantilla.

5. El balón parado

Que a nadie le quepa ninguna duda de que el Athletic va a vivir un renacimiento en lo referente a la eficacia en las faltas y los córneres con la aparición de Marcelino García Toral. Lanzadores como Vencedor, Morcillo, Berenguer o Ibai y rematadores como Iñigo Martínez, Raúl García, Villalibre o Yeray, por citar algunos nombres, van a ver incrementadas sus prestaciones por la fijación por las jugadas de estrategia del nuevo entrenador.

6. La victoria y la cantera

7. En cualquier campo

El currículo del míster asturiano muestra bien a las claras que vive por y para ganar. Lo ha hecho en los diez clubes que ha dirigido hasta la fecha y al Athletic llega con el mismo objetivo. Su propuesta va a perseguir los resultados por encima de todo desde el primer día. Y para ello alineará a los jugadores que considere más preparados independientemente de su estatus previo. En cuanto a Lezama, a Marcelino no le temblará el pulso si considera que tiene que contar con los canteranos que le demuestren haberse ganado un puesto, pero no llega al Athletic para dar oportunidades a los cachorros por el hecho de que supongan el futuro del club. Eso sí, sus experiencias previas demuestran que ha dado paso a no pocos jugadores de los filiales cada vez que estos han evidenciado una mejora sobre sus compañeros del primer equipo.Aunque es lógico que los equipos saquen más rendimiento como locales que como visitantes, no todos juegan de la misma manera en casa y fuera. Los grandes conjuntos suelen diferir poco en sus planteamientos independientemente de dónde compitan. En eso, el técnico asturiano va a aplicar el mismo método en San Mamés y en cualquier otro campo. Marcelino pretende que este Athletic irregular muestre una figura idéntica en Bilbao, en Madrid o en Sevilla. Algo que no acontece con el equipo rojiblanco desde hace demasiado tiempo.