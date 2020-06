"Si Vidal es bueno para el copete y juega pedazo de fútbol, ¿lo vas a seguir criticando?"

El extenista Marcelo Ríos dio su opinión sobre el volante del Barcelona y recordó el episodio del choque con el Ferrari en plena Copa América 2015.

Marcelo Ríos salió en defensa de Arturo Vidal, tras las constantes críticas que recibe el volante del luego del episodio que protagonizó en plena 2015, al chocar su Ferrari en estado de ebriedad.

"Yo recuerdo cuando chocó el Ferrari, obviamente está mal, está curao, chocaste, no sé si dio plata o no, pero yo creo que la vida personal es de cada uno. Pero si el hue... es bueno para el copete y el hue... juega pedazo de fútbol, qué, ¿también lo vas a seguir criticando?", declaró el ex número uno del mundo en diálogo con el sitio Tenis .

El artículo sigue a continuación

"La relación que he tenido con él siempre ha sido muy buena. Lo encuentro una gran persona. Creo que tenemos casi cosas en comunes, y también creo que la prensa nos ha tratado bastante mal, se ha metido bastante en la vida privada de ambos", complementó sobre el ex Bayern Munich.

Más equipos

Finalmente, agregó que "Sampaoli dijo, ‘lo que hagan ellos fuera de la cancha a mi me da lo mismo, mientras me rindan en la cancha’. El weón ganó la Copa América y listo. Obviamente andar curao no está bien, tampoco lo voy a estar aplaudiendo , está mal, pero tanta crítica y buscando la cosas malas, Arturo es un gran jugador", cerró el "Chino".