"Si se reanuda la Serie A, no jugaremos", avisa el presidente del Brescia

Cellino, el ex propietario del Leeds, no teme al descuento de puntos si se retira de la competición.

El presidente del Brescia, Massimo Cellino, criticó el deseo de su colega de la , Claudio Lotito, de reanudar la campaña de la . De hecho, retieró su postura de no dejar que su equipo vuelva a jugar esta temporada. Cabe recordar que el campeonato está detenido momentáneamente por la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Veo demasiado egoísmo y demasiadas personas tratando de aprovecharse de esta situación", dijo Cellino a la Giornale di Brescia, en referencia a las palabras de Lotito, quien aseguró que el equipo de Simone Inzaghi está "preparado y listo" para volver a competir. Hay que señalar que la región de Brescia en Lombardía es la más afectada en .

"¿Lotito quiere volver al campo? Escucho solo a aquellos que merecen ser escuchados. Ni siquiera sé si Lotito representa a la Lazio, ya que él es el único presidente de su junta directiva. En serio, que pasee por Brescia y vea lo que está pasando aquí. No quiero ninguna ventaja y no le temo al descenso, porque sé que el club no irá a la bancarrota y recuperaremos nuestro lugar en la Serie A", manifestó.

Y redobló la apuesta: "Reitero que si hay juegos nuevamente, el Brescia no jugará. Esto no es una provocación. Pueden quitarnos puntos si lo desean, asumo toda la responsabilidad".

El Brescia se encuentra en la última posición de la Serie A, y tiene la salvación a nueve puntos después de haber perdido 18 de sus 26 partidos.