"Si Pogba deja el Manchester United, será para ir a Barcelona o Real Madrid"

Florentin Pogba, hermano mayor de Paul, asegura que la ex estrella de la Juventus sólo mejoraría en el Camp Nou o el Bernabéu.

Paul Pogba solo dejaría el Manchester United para fichar por el Barcelona o el Real Madrid, reveló este viernes el hermano del jugador francés, Florentin Pogba.

"Cuando mi hermano salga del Manchester United solo puede ir a tres equipos para mejorar: City, Real Madrid o Barça. Al City no va a ir, así que vendrá a España: al Barça o al Real Madrid", dijo al diario AS el futbolista que ahora mismo no tiene equipo, pero que podría fichar por el Elche.

Cabe señalar que el hermano mayor del campeón del mundo con Francia y jugador del Manchester United se reincorporó el jueves a los entrenamientos del conjunto ilicitano, tras esperar una solución en Francia, con buenas posibilidades de tener ficha.

En esa entrevista, Florentin también aseguró que "la marcha de Mourinho ha sido la clave" para que su hermano volviera a brillar en Old Trafford. "No estaba feliz y se le notaba. Ahora con Solskjaer todo ha mejorado. A mi hermano le conoce de la reserva del Manchester", comentó.

Además, reconoció que les gusta el "'tiki-taka'" del Barcelona. "Yo siempre que puedo veo sus partidos o voy al Camp Nou", señaló.