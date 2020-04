"Si me llaman Russo, Gallardo y Soso, voy a San Lorenzo sin dudar"

El arquero que juega en Francia hace cuatro años tiene como gran objetivo vestir la camiseta del club del cual es hincha.

Walter Benítez es uno de los muchos futbolistas argentinos que juegan hace años en Europa, pero que pocos lo conocen en su país de origen. Surgido de y con un paso por la Selección argentina Sub 20, el arquero llegó a mediados del 2017 a la Ligue 1 francesa para defender los tres postes del Niza, donde se destaca cada fin de semana.

Sin embargo, tiene claro que en un futuro no demasiado lejano quiere jugar en el club del cual es hincha: . "Manejo mi carrera día a día y no quiero aventurarme en nada, pero quiero cumplir mi sueño de jugar en San Lorenzo. No sé a qué edad pero sucederá. Ahora quiero seguir en Europa un tiempo más", aseguró el arquero, en declaraciones al programa partidario San Lorenzo Primero.

Tan cuervo es Benítez que ante la consulta de qué haría si lo llamaran los entrenadores de Boca, River y del Ciclón, no tardó un segundo en responder: "Si me llaman Russo, Gallardo y Soso al mismo tiempo, voy a San Lorenzo sin dudar".

En la misma línea, contó cómo nació esa pasión por el club de Boedo: "Soy hincha gracias a mi abuela y mi hermano mayor. La primera vez que enfrenté a San Lorenzo con Quilmes fui al banco y me quedé mirando las tribunas un largo rato. Mi ídolo era Saja, su personalidad y rebeldía me impactaban. Yo era muy chico y ya lo miraba a él, además de ser un arquero muy completo técnicamente".

"Es impresionante lo que hizo Torrico y el cariño que le tiene la gente. Aquella tapada ante Allione que nos da el campeonato en Liniers es la atajada soñada y la elijo por encima de cualquier otra de él, tanto en mi lugar de hincha como de arquero", concluyó.