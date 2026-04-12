Shubair: Ahora todo gira en torno a Imam Ashour... y se repite el guion de Mansi

El comentarista deportivo Ahmed Shubair, exportero del Al Ahly, reconoce que la afición no está satisfecha con el rendimiento del equipo pese a la ajustada victoria 2-1 ante el Smouha del sábado en la fase final de la Liga Premier.

Durante su programa de radio en «On Sport», Shubair coincidió con los hinchas en la crítica al rendimiento, pero rechazó que se centre en un solo jugador, en alusión a la presión sobre Imam Ashour.

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Y Shubair concluyó: «Ahora todos se ensañan con Imam Ashour; no está en su mejor momento, de acuerdo, pero ¿quién lo estuvo ayer? La mayoría no. Nadie estuvo a buen nivel; como mucho pondría un 5/10».

Y añadió: «No es justo señalar a un jugador en concreto. Imam no está en su mejor momento; erró al negarse a viajar con el equipo, recibió una multa, se le marginó, luego volvió, brilló y fue elogiado. Las campañas de desprestigio no benefician a nadie; el enfoque debe cambiar».

Lo mismo pasó con Nasser Mansi: sufrió campañas duras y dije que el Zamalek erraba al querer deshacerse de él, pues tenía instinto de goleador. Hoy la afición lo llama “la leyenda” y es imprescindible. No se juzga por un partido, sino por una temporada o diez encuentros».