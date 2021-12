Shevchenko revive al Genoa de Galdames y Vásquez y canjea llave con el Milan

Dos alegrías en una para Andriy Shevchenko. El oriundo de Dvirkivschyna ganó en su sexta presentación como DT del Genoa -al Salernitana, 1-0 con el gol postrero de Caleb Ekuban a centro de Yayah Kallon- y clasificó al Rossoblú a los octavos de final de Coppa Italia, donde se verá las caras con el equipo de su vida: el Milan, que en enero lo recibirá en su tan querido San Siro, que lo festejó entre 1999 y 2009 desplegar todo su talento por Europa y ganar la Champions League.

El artículo sigue a continuación

⚽️ FINE PARTITA | Il Grifone vince con il gol di #Ekuban e passa il turno!



🔴🔵 #GenoaSalernitana



🏆 #CoppaItalia pic.twitter.com/1Lxh8rzprx — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 14, 2021

¿Y los latinos?

En el 1-0 del miércoles, el mexicano Johan Vásquez se paró en la izquierda de una defensa de tres y debió convivir con una constante presión su flanco, exigiéndolo hasta el punto de acumular 3 barridas (completadas todas), 5 despejes y 4 intercepciones. Se llevó una amarilla ante su ímpetu por sumar metros en el campo y bajar a Grigoris Kastanos sobre la media hora, pero en general su rendimiento sigue cotizando al alza.

Pablo Galdames, chileno y seleccionado para Lasarte, se ubicó como el mediocentro en una improvisada zona medular que no incluyó a los habituales titulares. Y Kastanos también le acreditó una amonestación, puesto que a la tercera falta que le cometió el juez no lo perdonó más. El ex Unión fue el más arropado de los tres volantes centrales y se demostró más arropado, sobre todo tras la condicionante tarjeta del minuto 21. En materia de entregas, apenas erró 6 entre 53 (precisión del 89%) y sostuvo en calma a sus arietes ante su correcta cobertura de los espacios por detrás del círculo central.

Un inicio cuesta arriba

A 5 duelos sin triunfos llegó Il Grifone en la Serie A, luego de que cayera 0-2 ante Roma, empatara con Udinese en blanco y perdiera consecutivamente 0-3 con Milan (contra quienes buscará revancha en enero), 0-2 frente a Juventus y 1-3 en el derbi vs. Sampdoria. Lazio y Atalanta son sus últimos desafíos de 2021. ¿La nueva meta? Abandonar los puestos de descenso a Serie B, ya que está antepenúltimo. Ganar siempre ayuda y por fin el ucraniano se sacudió de un mes muy peligroso a nivel de resultados y rendimiento.