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Liga de Campeones
team-logoShakhtar Donetsk
Stamford Bridge
team-logoSporting de Lisboa
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Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Shakhtar Donetsk vs Sporting de Lisboa
Shakhtar Donetsk
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

En la Liga de Campeones, el Shakhtar Donetsk se enfrenta al Sporting CP. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
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República DominicanaDisney+ Premium Norte
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UruguayDisney+
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Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: hora de inicio

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Liga de Campeones - Jornada 4
Stamford Bridge

El partido entre el Shakhtar Donetsk y el Sporting CP comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido se retransmitirá en directo por DAZN. Toda la información sobre la emisión por streaming figura a continuación.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Shakhtar Donetsk y el Sporting CP?

El Shakhtar llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, venció por 2-0 al Obolon Kiev en la Premier League ucraniana. Su único tropiezo llegó en la Champions League, con una derrota por 0-1 ante el Inter de Milán. En total, el Shakhtar marcó ocho goles y encajó solo dos en esos cinco partidos.

El Sporting CP también suma tres victorias y dos derrotas. Su triunfo más reciente fue un 2-0 a domicilio ante el Casa Pia en la Liga Portugal. Sin embargo, en la Champions League perdió su último partido por 2-3 frente al LASK, después de haber ganado 2-0 a domicilio al Lens. El Sporting marcó siete goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

SHK

SHK - Formulario

KOL
W2-1
INT
L1-0
ZOR
D0-0
DKV
W3-0
OBO
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SCP

SCP - Formulario

RCL
W0-2
LAS
L2-3
VIS
L1-2
MAR
W2-1
CAP
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: alineaciones

Shakhtar Donetsk contra Sporting de Lisboa alineaciones probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Formación
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
4-2-3-1
D. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueM. GomesM. GomesY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoA. SantanaA. SantanaG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasKaique PereiraKaique PereiraMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioE. QuaresmaE. QuaresmaG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz Suárez
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Once inicial

Sporting de Lisboa

Manager

  • A. Turan
  • R. Borges

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: estado de forma

SHK

SHK - Formulario

KOL
W2-1
INT
L1-0
ZOR
D0-0
DKV
W3-0
OBO
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SCP

SCP - Formulario

RCL
W0-2
LAS
L2-3
VIS
L1-2
MAR
W2-1
CAP
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Shakhtar DonetskEmpateSporting de Lisboa
0
0
2
Liga de Campeones
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
1
F
0Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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