Setién y la suplencia de Griezmann: "He hablado con él y no le va a afectar"

El técnico del Barcelona ha explicado cómo está la situación tras sacarlo sólo en el descuento contra el Atlético de Madrid.

Quique Setién y Antoine Griezmann han protagonizado la polémica de la semana en el . El francés sólo jugó el descuento contra el y su familia cargó contra el entrenador , que este sábado ha querido rebajar la tensión.

"Antoine está bien, es un grandísimo profesional, he intercambiado algunas palabras con él, es un chaval extraordinario, profesional y no le va a afectar cuando tenga que volver a jugar porque es un chaval muy positivo y estoy seguro que puede entender su situación, porque le puede haber sucedido en otros momentos de su carrera y que contaremos al cien por cien con él cuando tenga que volver al campo", explicó el técnico cántabro.

"Yo he hablado de jerarquías, pero no he hablado de indiscutibles. Griezmann es un gran jugador y muy importante para el club y el equipo. Cuando ha jugado él me preguntáis por Ansu Fati. Todos no pueden jugar y yo tengo que decidir en cuanto a mi triterio y lo que creo que aporta o no aporta al equipo. Yo tengo en cuenta la importancia y la jerarquía de cada jugador, pero en un club como el Barça con tantos jugadores... Ya sé que alguno se va a enfandar porque no caben todos y es una decisión de la que me debo responsabilizar, y es lo que hago", añadía sobre las decisiones que tiene que tomar en cada alineación.