Setién se pronuncia sobre los fichajes de Neymar y Lautaro y otros grandes nombres propios

El técnico culé habló de los dos nombres que más suenan para reforzar el Barça, además de Coutinho, Riqui Puig, Rakitic e incluso de Joaquín.

Quique Setien pasó por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER en una entrevista en la que repasó grandes nombres propios y habló de posibles fichajes para el club azulgrana.

Preguntado por la posibilidad de que llegue Neymar o Lautaro y quién priorizaría en el caso de tener que elegir, Setién afirmó que “todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible. Para mí en el Barça vendrían bien los dos, son buenos futbolistas".

Reconoce que “Messi nunca me ha hecho ninguna referencia sobre traer a Neymar y no creo que lo haga".

Cuestionado por Coutinho, cedido en el Bayern y a la espera de ver si los bávaros ejecutan la opción de compra o lo devuelven, en cuyo caso habría que ver qué hace el Barça con él, explicó que "siempre me ha gustado Coutinho, a quién no le gusta. Es un grandísimo futbolista" "No sabemos lo que va a hacer el Bayern si se va a quedar con él o no".

Preguntado por Rakitic, otro de los que suena para salir del Barça, ya sea como moneda de cambio en alguna operación (por ejemplo con el Inter y Lautaro Martínez) o traspasado, afirma que "no tengo ninguna información de que quiera abandonar el club. El jamás me ha transmitido que se quiere marchar"

También explicó que “Riqui Puig (uno de los futbolistas que más sonaba para jugar con la llegada de Setién pero que se quedó en nada) es un grandísimo futbolista, pero necesita su tiempo. Es un futbolista extraordinario, no tengo duda y un chaval extraordinario, su actitud es muy buena"

Incluso bromeó con la posibilidad de fichar a Joaquín del que dijo que “es un chaval extraordinario, nos vendría bien en muchas cosas”.